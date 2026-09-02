Zrádci odhalili první osmičku hráčů. Do třetí řady míří fyzička, porodní asistentka i designér stavebnic

Třetí řada Zrádců se blíží a Prima odhaluje první soutěžící, kteří se letos vydají na hrad Křivoklát. První osmička ukazuje výrazně různorodé profesní i osobnostní obsazení. Mezi hráči jsou švadlena a trenérka lakrosu, spisovatelka, spisovatel a podnikatel, jaderná fyzička, designér stavebnic, brand manažerka, student herectví a designu a porodní asistentka. Všichni se přitom budou muset vypořádat s prostředím, v němž je důvěra jednou z nejdůležitějších, ale zároveň nejnebezpečnějších součástí hry. Třetí řadou diváky opět provede Vojtěch Kotek.
První odhalenou hráčkou je Felix, která pracuje jako švadlena a zároveň trénuje lakros. Za svou hlavní přednost považuje rozhodnost a schopnost včas vyhodnotit riziko. V běžném životě podle svých slov působí jako milá a sympatická trenérka dětí, zároveň ale přiznává, že v sobě má i temnější stránku, kterou dokáže podle potřeby zapnout. Právě schopnost rychle reagovat na měnící se situace bude v soutěži jednou z důležitých dovedností.
Do soutěže vstoupí také spisovatelka Dáša, která nerada ustupuje v konfliktech. Předpokládá, že bude patřit mezi starší účastníky, a chce proto využít především životní zkušenosti, které se podle ní promítají také do jejích knih. V prostředí, kde budou hráči muset neustále vyhodnocovat chování ostatních, může být právě životní zkušenost jedním z nástrojů, o které se bude opírat.
Třetím odhaleným soutěžícím je spisovatel a podnikatel Marek. Do hry přichází s výrazně soutěživým přístupem a nechce podle svých slov nic ponechat náhodě. Jeho obavou je především možnost, že se v soutěži objeví někdo ještě lépe připravený než on. Jinak si ale věří a očekává, že dokáže své schopnosti v psychologické hře využít. Sám o sobě říká, že nepřipouští slabší chvilky a chce hrát od samého začátku.
Pozornost může vzbudit také Nika, která je jadernou fyzičkou. Do hry vstupuje s přesvědčením, že dokáže dobře odhadnout, když jí lidé lžou. Sama mluví o svém „radaru na lži“, který podle ní patří mezi její silné stránky. V soutěži založené na hledání zrádců tak bude její schopnost číst ostatní hráče pod výrazným drobnohledem.
Dalším hráčem je Kryštof, designér stavebnic. Ve své práci se podle svých slov musí spoléhat na logiku, strategické uvažování a schopnost vycházet s lidmi ve velkém týmu. Strategii podle něj vyžaduje i prosazování vlastních myšlenek v pracovním prostředí. Za svou výhodu ve Zrádcích zároveň považuje to, že působí jako důvěryhodný a hodný člověk. Vedle logiky tak chce využít také způsob, jakým ho budou vnímat ostatní.
Do první osmičky patří také brand manažerka Mây. Její hlavní devízou má být podle vlastních slov milá tvář a schopnost navazovat kontakt napříč různými věkovými kategoriemi. Chce působit sympaticky a stát se člověkem, kterému se ostatní budou svěřovat. Součástí její strategie má být také společné probírání herních strategií a taktiky s ostatními soutěžícími.
Sedmým představeným hráčem je Jura, student herectví a designu. Ten je připraven vnímat Zrádce jako samostatný svět s vlastními pravidly. Podle svých slov dokáže v zájmu hry odložit morální zábrany a oddělit soutěžní chování od běžného života. Je připraven přijmout pravidla hry i v situacích, kdy by se podle nich v reálném životě nechoval.
Odhalenou osmičku uzavírá Jitka, která pracuje jako porodní asistentka a je zvyklá naslouchat lidem. Její největší obavou je, že po zhlédnutí jednotlivých dílů bude mít pocit, že některá rozhodnutí měla zahrát jinak. Upozorňuje také na rychlost, s jakou se situace ve hře mění. Právě schopnost reagovat na nové informace a současně si zachovat vlastní herní plán bude pro všechny soutěžící zásadní.
První zveřejněná jména tak představují skupinu osobností s různými profesemi, zkušenostmi i představami o tom, v čem spočívá jejich herní výhoda. Zatímco někdo spoléhá na logiku, jiný na schopnost odhadovat lidi, navazovat vztahy nebo zvládat konflikty. Kdo z nich bude věrným a kdo dostane roli zrádce, zůstává součástí samotné hry. Třetí řada Zrádců se odehraje opět na Křivoklátu a nabídne celkem třináct epizod. Na obrazovkách Zrádci odstartují 16. září na Prima+ a od 20. září také na Primě.