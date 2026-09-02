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Zrádci odhalili první osmičku hráčů. Do třetí řady míří fyzička, porodní asistentka i designér stavebnic

Třetí řada Zrádců se blíží a Prima odhaluje první soutěžící, kteří se letos vydají na hrad Křivoklát. První osmička ukazuje výrazně různorodé profesní i osobnostní obsazení. Mezi hráči jsou švadlena a trenérka lakrosu, spisovatelka, spisovatel a podnikatel, jaderná fyzička, designér stavebnic, brand manažerka, student herectví a designu a porodní asistentka. Všichni se přitom budou muset vypořádat s prostředím, v němž je důvěra jednou z nejdůležitějších, ale zároveň nejnebezpečnějších součástí hry. Třetí řadou diváky opět provede Vojtěch Kotek.

První odhalenou hráčkou je Felix, která pracuje jako švadlena a zároveň trénuje lakros. Za svou hlavní přednost považuje rozhodnost a schopnost včas vyhodnotit riziko. V běžném životě podle svých slov působí jako milá a sympatická trenérka dětí, zároveň ale přiznává, že v sobě má i temnější stránku, kterou dokáže podle potřeby zapnout. Právě schopnost rychle reagovat na měnící se situace bude v soutěži jednou z důležitých dovedností.

Felix, švadlena. Foto: Prima

Do soutěže vstoupí také spisovatelka Dáša, která nerada ustupuje v konfliktech. Předpokládá, že bude patřit mezi starší účastníky, a chce proto využít především životní zkušenosti, které se podle ní promítají také do jejích knih. V prostředí, kde budou hráči muset neustále vyhodnocovat chování ostatních, může být právě životní zkušenost jedním z nástrojů, o které se bude opírat.

Dáša, spisovatelka. Foto: Prima

Třetím odhaleným soutěžícím je spisovatel a podnikatel Marek. Do hry přichází s výrazně soutěživým přístupem a nechce podle svých slov nic ponechat náhodě. Jeho obavou je především možnost, že se v soutěži objeví někdo ještě lépe připravený než on. Jinak si ale věří a očekává, že dokáže své schopnosti v psychologické hře využít. Sám o sobě říká, že nepřipouští slabší chvilky a chce hrát od samého začátku.

Marek, podnikatel. Foto: Prima

Pozornost může vzbudit také Nika, která je jadernou fyzičkou. Do hry vstupuje s přesvědčením, že dokáže dobře odhadnout, když jí lidé lžou. Sama mluví o svém „radaru na lži“, který podle ní patří mezi její silné stránky. V soutěži založené na hledání zrádců tak bude její schopnost číst ostatní hráče pod výrazným drobnohledem.

Nika, jaderná fyzička. Foto: Prima

Dalším hráčem je Kryštof, designér stavebnic. Ve své práci se podle svých slov musí spoléhat na logiku, strategické uvažování a schopnost vycházet s lidmi ve velkém týmu. Strategii podle něj vyžaduje i prosazování vlastních myšlenek v pracovním prostředí. Za svou výhodu ve Zrádcích zároveň považuje to, že působí jako důvěryhodný a hodný člověk. Vedle logiky tak chce využít také způsob, jakým ho budou vnímat ostatní.

Kryštof, designér stavebnic. Foto: Prima

Do první osmičky patří také brand manažerka Mây. Její hlavní devízou má být podle vlastních slov milá tvář a schopnost navazovat kontakt napříč různými věkovými kategoriemi. Chce působit sympaticky a stát se člověkem, kterému se ostatní budou svěřovat. Součástí její strategie má být také společné probírání herních strategií a taktiky s ostatními soutěžícími.

May, brand manažerka. Foto: Prima

Sedmým představeným hráčem je Jura, student herectví a designu. Ten je připraven vnímat Zrádce jako samostatný svět s vlastními pravidly. Podle svých slov dokáže v zájmu hry odložit morální zábrany a oddělit soutěžní chování od běžného života. Je připraven přijmout pravidla hry i v situacích, kdy by se podle nich v reálném životě nechoval.

Jura, student herectví a designu. Foto: Prima

Odhalenou osmičku uzavírá Jitka, která pracuje jako porodní asistentka a je zvyklá naslouchat lidem. Její největší obavou je, že po zhlédnutí jednotlivých dílů bude mít pocit, že některá rozhodnutí měla zahrát jinak. Upozorňuje také na rychlost, s jakou se situace ve hře mění. Právě schopnost reagovat na nové informace a současně si zachovat vlastní herní plán bude pro všechny soutěžící zásadní.

Jitka, porodní asistentka. Foto: Prima

První zveřejněná jména tak představují skupinu osobností s různými profesemi, zkušenostmi i představami o tom, v čem spočívá jejich herní výhoda. Zatímco někdo spoléhá na logiku, jiný na schopnost odhadovat lidi, navazovat vztahy nebo zvládat konflikty. Kdo z nich bude věrným a kdo dostane roli zrádce, zůstává součástí samotné hry. Třetí řada Zrádců se odehraje opět na Křivoklátu a nabídne celkem třináct epizod. Na obrazovkách Zrádci odstartují 16. září na Prima+ a od 20. září také na Primě.

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