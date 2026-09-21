Trinity Bank si pro komunikaci vybrala katz83. Agentura pro ni připravuje i nový vizuální směr

Komunikační agentura katz83 zahájila v létě spolupráci s Trinity Bank, pro kterou nově zajišťuje komplexní servis napříč komunikačními kanály.
Spolupráce zahrnuje úpravu vizuálního stylu a brandové komunikace, komunikaci s médii i veřejností. Cílem spolupráce je nastavit komunikaci Trinity bank tak, aby přirozeně propojovala její třicetiletou historii se současnou podobou banky a potřebami jejích klientů. „Trinity Bank je pro nás významným klientem, u kterého můžeme naplno využít naše zkušenosti s komplexní komunikací. Finanční sektor je oblast, kde je důležitá nejen odbornost a důvěryhodnost, ale také schopnost komunikovat srozumitelně a reagovat na rychle se měnící prostředí. Právě v tom vidíme prostor, kde můžeme Trinity Bank být silným partnerem,“ říká Petra Miterová, CEO katz83.
„Hledali jsme partnera, který nám pomůže posunout vnímání banky. Kolegové z katz83 rychle pochopili, kam míříme, a nový vizuální směr z jejich dílny odpovídá tomu, jak chceme, aby se banka prezentovala. PR komunikace dotváří celý komplex, pomáhá zviditelnit novinky a informovat srozumitelně o tom, co u nás už probíhá i o tom, co se teprve chystá,“ popsal spolupráci Jan Hanulík, CPO Trinity Bank
katz83 propojuje technologie, média a komunikaci
katz83 je skupina agentur zaměřená na propojení technologií, médií a komunikace. Jejím cílem je spojovat jednotlivé části komunikace do integrovaného celku a nabídnout klientům servis z jednoho místa. Do skupiny patří například PR agentura PP Partners, kreativní a obsahová agentura Hotshots nebo analytický tým Highlights. Skupina se věnuje PR a reputačnímu poradenství, strategické komunikaci, public affairs, analytice i tvorbě obsahu napříč kanály včetně sociálních sítí a podcastů.
Petra Miterová je ve své funkci nová. Přečtěte si článek, kde jsme se o ní více rozepsali.