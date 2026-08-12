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Petra Miterová přebírá kompletní vedení Katz83

Komunikační agenturu Katz83 od července vede Petra Miterová jak v pozici CEO, tak jediné členky její správní rady. Přebírá tak nejen exekutivní řízení, ale i odpovědnost za celkové směřování firmy. Zakladatel agentury Tomáš Jirsa kompletně odchází z exekutivního vedení agentury, kterou založil.  Primárně se bude věnovat strategickému rozvoji všech aktivit sdružených pod skupinou K83 a novým investicím.

Miterová působí v Katz83 od začátku roku 2026, kdy nastoupila na pozici Head of Business. Vedení přebírá ve chvíli, kdy agentura posiluje seniorní tým konzultantů a daří se jí získávat nové klienty, kteří nechtějí jen tiskový servis, ale komplexní služby v reputačním managementu a PR stejně jako v brand designu nebo strategii pro sociální sítě a nové formáty.

„Naší rolí není jen vytvářet jednotlivé komunikační výstupy. S klientem řešíme, jakou chce mít pozici na trhu a jaké vztahy k tomu potřebuje uvnitř firmy, v médiích i u veřejnosti. Tomu odpovídá i to, jak skládáme tým: sázíme na seniorní konzultanty, kteří rozumějí byznysu klienta do hloubky, dokážou převzít odpovědnost a zůstávají u něj po celou dobu spolupráce. Na tomto přístupu budeme Katz83 dál rozvíjet,“ říká Petra Miterová.

Petra Miterová působí v oblasti komunikace přes dvacet let. Od roku 2016 vedla agenturu Neopublic Porter Novelli, předtím pracovala v developerské společnosti FINEP a kariéru začínala v TV Nova.

„Katz83 má silný tým, významné klienty a jasně definovanou pozici mezi největšími českými agenturami. Dnes se nachází ve fázi, kdy ve svém vedení potřebuje seniorního člověka, který se bude plně soustředit na její další rozvoj a klienty. Zároveň je dost silná na to, aby nestála na svém zakladateli. Věřím, že Petra má pro úspěšné vedení agentury ty nejlepší předpoklady,“ doplňuje Tomáš Jirsa, zakladatel Katz83 a skupiny K83.

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