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Carvago a Bolt spojují síly, partnerským řidičům usnadní modernizaci vozů i přechod na Euro 6d

Carvago Bolt

Online platforma Carvago navazuje v Česku spolupráci s technologickou platformou Bolt. Partnerští řidiči Boltu získají přístup k předfiltrované nabídce více než 300 tisíc automobilů splňujících emisní normu Euro 6d nebo vyšší. Součástí programu bude také prověření vybraného vozu, zajištění nákupu a související administrativy i doručení automobilu.

Spolupráce přichází v době, kdy část řidičů taxislužby v Praze čeká povinná obměna vozového parku. Podle vyhlášky schválené pražským zastupitelstvem v lednu 2026 budou muset vozy taxislužby v metropoli od 1. srpna 2027 splňovat minimálně emisní normu Euro 6d. Řidiči tak mají na případnou obměnu vozu necelý rok.

Pro řidiče, pro které je automobil hlavním pracovním nástrojem, může být právě výběr vhodného vozu poměrně zásadním rozhodnutím. Vozy využívané k přepravě cestujících přitom běžně najedou několikanásobně více než standardní osobní automobil. Carvago a Bolt proto chtějí propojit širokou evropskou nabídku ojetých vozů s jejich důkladnou kontrolou před nákupem.

Přes 300 tisíc vozů s Euro 6d

Partnerským řidičům zapojeným do programu bude zpřístupněna předfiltrovaná nabídka více než 300 tisíc automobilů splňujících normu Euro 6d nebo vyšší. Rozsah nabídky má být jedním z hlavních přínosů spolupráce, protože řidiči nebudou omezeni pouze na český trh.

Pro představu o velikosti výběru uvádí tisková zpráva srovnání s největším českým inzertním serverem, který aktuálně nabízí přibližně 33,5 tisíce ojetých automobilů z roku 2021 a novějších s nájezdem alespoň 10 tisíc kilometrů. Kritéria srovnání nejsou totožná, podle Carvaga ale ukazují rozdíl mezi lokální nabídkou a možností vybírat z evropského trhu.

Samotná emisní norma ovšem podle Carvaga není zárukou dobrého technického stavu. Proto je součástí nákupního procesu služba CarAudit. Mechanik při ní prověřuje konkrétní automobil podle 270 kontrolních bodů a zákazník dostane výsledky kontroly ještě před rozhodnutím o koupi. „Chceme usnadnit cestu ke kvalitním ojetým automobilům i tam, kde vůz každý den slouží desítkám cestujících. Široký výběr napříč Evropou pomáhá najít vhodné auto, ale stejně důležité je důkladně ověřit jeho skutečný stav,“ říká Jakub Šulta, zakladatel a CEO Carvaga.

Povinná Euro 6d se blíží

Pro pražské řidiče má spolupráce ještě jeden konkrétní rozměr. Od 1. srpna 2027 budou muset vozy taxislužby v hlavním městě splňovat alespoň normu Euro 6d. Obměna automobilu proto není pouze otázkou komfortu nebo provozních nákladů, ale také přípravy na změnu pravidel.

Carvago a Bolt chtějí řidičům umožnit řešit nákup s předstihem místo hledání vhodného vozu na poslední chvíli. Bolt partnerským řidičům zpřístupní vstup do programu, zatímco Carvago zajistí prověrku automobilu, nákup, související administrativu a doručení vozu. „Auto je pro naše partnerské řidiče hlavní pracovní nástroj a jeho výběr zásadní rozhodnutí. Díky spolupráci s Carvago získávají širokou nabídku vozů z celé Evropy a jistotu, že skutečný technický stav auta znají ještě před nákupem,“ říká Jan Uhlíř, generální manažer Boltu pro Českou republiku a Slovensko.

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