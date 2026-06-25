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Zásilkovna otevírá svých více než 600 tisíc schránek pro podání všem e-shopům

Zásilkovna umožní všem e-shopům od 1. července podávat zásilky přímo do Z-BOXů, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Doprava e-shopům zlevní, protože samotné podání zásilky do Z-BOXu je zdarma. Síť schránek se tak otevírá i tomu nejmenšímu obchodníkovi za velmi příznivých podmínek. Úspěšně dopadl také pilot sobotního doručení v Praze, Brně a Ostravě, Zásilkovna proto v těchto městech přechází z testovacího režimu do ostrého provozu.

Dosud mohly přes Z-BOXy odesílat zásilky fyzické osoby a několik firemních partnerů Zásilkovny. Nyní se boxy otevírají všem českým internetovým obchodníkům. „Naše boxy jsme postavili, provozujeme je i řídíme sami a díky tomu můžeme garantovat kapacitu, kvalitu i dostupnost. Vůbec poprvé dnes chci říct, kolik schránek naše síť má: v Česku jsme se dostali jako jasný lídr trhu už přes číslo 600 tisíc. Proto nyní otevíráme boxy pro podání e-shopům – můžeme slíbit, že kapacita bude dostatečná i v sezóně, až ji obchodníci budou opravdu potřebovat,“ říká Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta, kam patří i Zásilkovna.

Klíčová zpráva, kterou ocení hlavně menší obchodníci: samotné podání zásilky do 
Z-BOXu je zdarma. Zásilkovna za tento krok neúčtuje žádný manipulační ani jiný dodatečný poplatek, e-shop hradí pouze standardní cenu přepravy podle svého tarifu. Pro malé e-shopy to znamená výrazně dostupnější logistiku.

„Velké e-shopy samozřejmě budou i nadále využívat především svozy přímo ze svých skladů. Smysl uvedené novinky ale míří jinam: k tisícům českých obchodníků, pro které je více než 6 500 podacích míst zásadní změnou dostupnosti pro odeslání jejich zboží. Kterýkoliv obchodník má od teď k dispozici více než 6 500 míst, kde může zásilku podat nonstop. A stejně tak si zákazník může svou zásilku 24 hodin denně vyzvednout,“ dodává Čomor.

Box i pro malé obchodníky

Otevření Z-BOXů pro e-shopy vítá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), podle které může novinka významně pomoci zejména menším internetovým obchodníkům. „Pro malé a střední e-shopy je to velmi konkrétní a praktická pomoc. Menší obchodníci často nemají vlastní sklady, pravidelné svozy ani velké týmy, a proto je pro ně možnost podávat zásilky kdykoli během dne i noci velmi důležitá. Rozsáhlá síť Z-BOXů jim dává větší flexibilitu, zjednodušuje každodenní provoz a pomáhá jim lépe obsloužit vlastní zákazníky. Nejde jen o technickou novinku, ale o rozšíření logistické infrastruktury, která byla dosud dostupnější hlavně větším hráčům. Důležité je také to, že jde o neutrální síť: Zásilkovna sama není e-shopem, internetovým obchodníkům nekonkuruje a poskytuje jim infrastrukturu pro doručení jejich vlastních zásilek,“ říká Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR.

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR širší dostupnost logistické infrastruktury prospěje spotřebitelům, lokálním obchodníkům i české ekonomice „Český internetový obchod nestojí jen na velkých značkách, ale také na tisících menších a lokálních obchodníků. Každé zjednodušení logistiky, které jim umožní levněji a flexibilněji dostat zboží k zákazníkům, je dobrou zprávou pro spotřebitele i pro celý trh. Otevření husté sítě Z-BOXů pro podání zásilek pomůže menším obchodníkům lépe obsloužit zákazníky v regionech, podpoří lokální podnikání a posílí českou ekonomiku,“ říká Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR. Novinka se týká i Slovenska, takže slovenští obchodníci budou moci podávat své zásilky přes boxy úplně stejně jako čeští.

Sobotní doručení natrvalo, v sezóně po celém Česku

Zásilkovna zároveň oznamuje, že po úspěšné pilotní fázi zavádí natrvalo sobotní doručování v Praze, Brně a Ostravě. Během sezóny, tedy v posledních měsících roku 2026, bude doručovat v sobotu po celé České republice.

„I to je zásadní zlom. Zboží v sobotu nedostanete jen z velkých skladů, ale i z toho nejmenšího e-shopu. Pilotní provoz sobotního doručení odstartovala Zásilkovna letos na jaře a zájem zákazníků i obchodníků potvrdil, že po víkendovém doručování je na trhu poptávka. Výraznou většinu zásilek doručených v sobotu do boxů si lidé vyzvedávají ještě ten den,“ popisuje Čomor.

Výrazné změny plánuje Zásilkovna v druhé polovině letošního roku i u své mobilní aplikace a v oblasti vracení zboží.

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