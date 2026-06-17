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Dentsu a Komerční banka prodlužují spolupráci do roku 2028

Agentura Dentsu a Komerční banka (KB) prodlužují své strategické partnerství o další dva roky, tedy do roku 2028. Navazují tak na dosavadní výsledky v oblastech inovací, datové exekuce a udržitelného marketingu, kde společně dosáhly řady tržních prvenství i oborových ocenění.

Dlouhodobá spolupráce obou značek stabilně boduje v efektivitě i inovacích. V soutěži Effie získaly projekty KB v roce 2024 stříbro a bronz za gamingovou komunikaci, v roce 2025 navázaly zlatem ve finančních službách a stříbrem v kategorii e-sport. Na poli out-of-home reklamy společně realizovaly první 3D anamorfní outdoorovou kampaň v ČR k hokejovému šampionátu 2024 a letos jako první na trhu otestovaly 3D holografickou instalaci HyperGram v nákupních centrech Westfield. Významnou součástí partnerství zůstává také udržitelnost, kdy KB s Dentsu dlouhodobě měří ekologický dopad kampaní pomocí CO2 kalkulačky a spolupracuje na projektech typu Green Week.

V nadcházejícím období se partnerství zaměří především na attention planning. Tento pokročilý způsob plánování kampaní je postavený na reálné pozornosti publika napříč mediatypy, čímž střídá pouhé sledování impresí či zásahu. Cílem je maximalizovat zapamatovatelnost značky a byznysový dopad celé komunikace.

„Dentsu je pro nás dlouhodobě stabilním partnerem díky kombinaci profesionality, datové expertizy a schopnosti přinášet řešení s reálným byznysovým dopadem. Oceňujeme zejména jejich schopnost efektivně optimalizovat kampaně s ohledem na rozpočet a skutečnou pozornost publika a věříme, že společně posuneme marketingovou efektivitu ještě dál,“ říká Hana Libecajtová, Výkonná ředitelka pro strategii značky a komunikaci, Komerční banka.

„Prodloužení partnerství s Komerční bankou je pro nás závazkem pokračovat v komunikaci, která kombinuje kreativní odvahu s tvrdými daty. Chceme jít dál za hranice tradičních impresí. Budoucnost vidíme v metrikách pozornosti, a proto se v nadcházejícím období zaměříme na attention planning, který zajistí, že každá kampaň bude mít maximální možný dopad na obchodní výsledky značky,“ uzavírá Pavel Bílek, Client Management & Brand Lead v Dentsu Czech Republic.

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