Vystavení Targa Florio odkazuje na legendární závod

Na jaře potřebovala značka prémiových limonád Targa Florio upozornit na probíhající soutěž a zároveň komunikovat své spojení s ikonickým závodem. Jak si s touto kreativní výzvou poradila přední instorová agentura, POS Media?
Intenzivní chuť citrusů, které dozrávají pod horkým sicilským sluncem, třtinový cukr a legendární automobilový závod – jakkoli se tato kombinace může zdát netradiční, v souvislosti s prémiovou limonádou Targa Florio dává dokonalý smysl.
Koncept limonády Targa Florio totiž vznikl na počest hrdinů legendárního závodu Targa Florio, který se jezdí na Sicílii už od roku 1906, a slavnou českou stopu v něm zanechala i závodnice Eliška Junková.
V DNA značky je energie, slunce, rychlost, odvaha i romantika éry 50. a 60. let. Je tedy logické, že se všechny tyto motivy promítají i do kampaní Targa Florio. Staly se také poznávacím znamením POS vystavení, které pro tuto značku vyrobila přední instorová agentura POS Media.
„Poptávali jsme originální POS vystavení, které by v supermarketech komunikovalo exkluzivní soutěž – Vyhraj a vychutnej si italskou jízdu! Soutěž byla realizována u příležitosti představení novinky Targa Florio Maracuja e Mandarino a zároveň jsme chtěli rozšířit povědomí o novém formátu 1,33 litru,“ říká Tereza Císařová, trade marketing specialist retail.
Vcítění se do značky
„Každé naší realizaci předchází důkladné seznámení se značkou, její dosavadní komunikací i positioningem. Jsme přesvědčeni, že pouze v takovém případě se do ní můžeme vcítit a navrhnout vystavení, které se stane plnohodnotnou součástí kampaně,“ říká ředitelka POS Media Czech Republic, Dana Běloušková.
„Tak tomu bylo i v případě shop-in-shopu, který jsme vymýšleli pro Targa Florio. Vycházeli jsme z naší tři roky staré realizace, kterou jsme už pro tohoto klienta dělali, a která měla obrovský úspěch. Ústředním motivem se proto i tentokrát stal závodní veterán odkazující na legendární závod, doplňuje Běloušková.“
Spojení s prostředím automobilových závodů zajišťuje mimo jiné i motiv vavřínového věnce, který je tradiční trofejí vítězů. Ten navíc výborně koresponduje s hlavní cenou soutěže, tedy zájezdem na Velkou cenu Itálie.
„Jasným požadavkem klienta bylo cílení na vstup do spotřebního koše zákazníka, navýšení penetrace trhu a podporu opakovaného nákupu. Bylo tudíž potřeba navrhnout takové vystavení, v němž může být umístěno dostatečné množství produktů, které budou pro zákazníky komfortně dostupné,“ dodává Dana Běloušková.
Atmosféra starých časů
Kreativní oddělení agentury POS Media CZ se také soustředilo na celkové vyznění a tonalitu vystavení. Ta měla evokovat romantickou atmosféru závodu v 50. a 60. letech. I proto se součástí vystavení stala podlahová samolepka s fotografií závodního veterána stylově laděná do firemních barev Targa Florio.
„S výsledkem naší spolupráce s POS Media jsme velmi spokojeni a výsledná podoba shop-in-shopu naprosto odpovídá našim představám. Agentuře se podařilo v rámci vystavení komunikovat všechno podstatné a shop-in-shop poutal pozornost zákazníků už zdálky. Vystavení jsme proto umístili hned do devíti lokalit v rámci supermarketů Albert,“ uzavírá Tereza Císařová s tím, že už se těší na další pokračování spolupráce.