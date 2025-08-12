Zadavatelé a značky
Vystavení Targa Florio odkazuje na legendární závod

© POS Media

  • Advertorial

Na jaře potřebovala značka prémiových limonád Targa Florio upozornit na probíhající soutěž a zároveň komunikovat své spojení s ikonickým závodem. Jak si s touto kreativní výzvou poradila přední instorová agentura, POS Media?

Intenzivní chuť citrusů, které dozrávají pod horkým sicilským sluncem, třtinový cukr a legendární automobilový závod – jakkoli se tato kombinace může zdát netradiční, v souvislosti s prémiovou limonádou Targa Florio dává dokonalý smysl.

Koncept limonády Targa Florio totiž vznikl na počest hrdinů legendárního závodu Targa Florio, který se jezdí na Sicílii už od roku 1906, a slavnou českou stopu v něm zanechala i závodnice Eliška Junková.

V DNA značky je energie, slunce, rychlost, odvaha i romantika éry 50. a 60. let. Je tedy logické, že se všechny tyto motivy promítají i do kampaní Targa Florio. Staly se také poznávacím znamením POS vystavení, které pro tuto značku vyrobila přední instorová agentura POS Media.

Števo Eisele a Pepa Král v kampani Targa Florio zjišťují, jak jezdí Fittipaldi

„Poptávali jsme originální POS vystavení, které by v supermarketech komunikovalo exkluzivní soutěž – Vyhraj a vychutnej si italskou jízdu! Soutěž byla realizována u příležitosti představení novinky Targa Florio Maracuja e Mandarino a zároveň jsme chtěli rozšířit povědomí o novém formátu 1,33 litru,“ říká Tereza Císařová, trade marketing specialist retail.

Vcítění se do značky

„Každé naší realizaci předchází důkladné seznámení se značkou, její dosavadní komunikací i positioningem. Jsme přesvědčeni, že pouze v takovém případě se do ní můžeme vcítit a navrhnout vystavení, které se stane plnohodnotnou součástí kampaně,“ říká ředitelka POS Media Czech Republic, Dana Běloušková.

„Tak tomu bylo i v případě shop-in-shopu, který jsme vymýšleli pro Targa Florio. Vycházeli jsme z naší tři roky staré realizace, kterou jsme už pro tohoto klienta dělali, a která měla obrovský úspěch. Ústředním motivem se proto i tentokrát stal závodní veterán odkazující na legendární závod, doplňuje Běloušková.“

Spojení s prostředím automobilových závodů zajišťuje mimo jiné i motiv vavřínového věnce, který je tradiční trofejí vítězů. Ten navíc výborně koresponduje s hlavní cenou soutěže, tedy zájezdem na Velkou cenu Itálie.

„Jasným požadavkem klienta bylo cílení na vstup do spotřebního koše zákazníka, navýšení penetrace trhu a podporu opakovaného nákupu. Bylo tudíž potřeba navrhnout takové vystavení, v němž může být umístěno dostatečné množství produktů, které budou pro zákazníky komfortně dostupné,“ dodává Dana Běloušková.

© POS Media

Atmosféra starých časů

Kreativní oddělení agentury POS Media CZ se také soustředilo na celkové vyznění a tonalitu vystavení. Ta měla evokovat romantickou atmosféru závodu v 50. a 60. letech. I proto se součástí vystavení stala podlahová samolepka s fotografií závodního veterána stylově laděná do firemních barev Targa Florio.

„S výsledkem naší spolupráce s POS Media jsme velmi spokojeni a výsledná podoba shop-in-shopu naprosto odpovídá našim představám. Agentuře se podařilo v rámci vystavení komunikovat všechno podstatné a shop-in-shop poutal pozornost zákazníků už zdálky. Vystavení jsme proto umístili hned do devíti lokalit v rámci supermarketů Albert,“ uzavírá Tereza Císařová s tím, že už se těší na další pokračování spolupráce.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Kreativita a kampaně
AI reklamy: od okrajového experimentu k plnohodnotnému nástroji
šachy
Zadavatelé a značky
Výkon už značkám nestačí. Jak sportovci čelí nástupu influencer marketingu?
Dobré ráno, Česko
Kreativita a kampaně
Dobré ráno, Česko. Bude z naší země love brand?

MAM Exkluzivně v časopise

Eva Adamczyková
Zadavatelé a značky
Nechtěli jsme při rebrandingu slepě stavět na historii značky Pells, říká Ondřej Šimko
Jessica Piotrowski
Online a social
Proč zákazy sociálních sítí pro mladé nefungují? Odpověď nabízí Jessica Piotrowski
Mafia
Zadavatelé a značky
Spořka hraje dál. Po Kingdom Come láká hráče na Mafii
Vilém Rubeš
Komunita a lidé
Odešel „samuraj“ Vilém Rubeš, reklamní expert a sloupkař MAM
tipsport_sinHL
Kreativita a kampaně
Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů
Vizuální styl státní správy
Zadavatelé a značky
Studio Najbrt dalo tvář českému státu. Vláda schválila nový jednotný vizuální styl státní správy
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
