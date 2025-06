Števo Eisele a Pepa Král v kampani Targa Florio zjišťují, jak jezdí Fittipaldi

„Jezdíš jako Fittipaldi“ je zlidovělý výraz pro jízdu plnou adrenalinu. Česká značka limonád a toniků ze sicilských ingrediencí Targa Florio se v novém spotu spojila s legendárním jezdcem formule 1 Emersonem Fittipaldim, aby i s pomocí formulových komentátorů – dua EisKing – zjistila, jak je to s jeho stylem jízdy doopravdy.

Pointa, která z klišé v nové kampani vychází, může být nečekaná: Emerson Fittipaldi je ve skutečnosti řidič, který dává přednost klidu, plynulosti a bezpečnosti. I přesto, že dvojnásobný mistr světa v mládí závodil na hraně lidských možností, dnes už bere volant do ruky s jiným přístupem. „Řízení mě pořád baví, už mi ale nejde o rychlost. Kdo chce závodit, má jít na okruh – tam to má smysl. Do běžného provozu ale extrémní rychlost nepatří,“ říká Fittipaldi.

A právě i této myšlenky využili tvůrci kampaně. „Drželi jsme se DNA značky, která se spojuje s auto moto světem a koncept rozvinuli. Navázali jsme na zaužívaný výraz, když někdo jezdí rychle. Ukazujeme, že Emerson si ve skutečnosti užívá jízdu s rozvahou,“ vysvětluje Adam Marčan z agentury Mannschaft, která stojí za kreativním konceptem.

„Stejně, jako si on užívá jízdu, si i vy můžete užít novou příchuť Targa Florio,“ říká Oľga Kubíková, manažerka značky Targa Florio, která spadá do portfolia společnosti Kofola ČeskoSlovensko „Targa Florio symbolizuje hrdinství, sílu a odvahu automobilových závodníků – a přesně tyto hodnoty chceme přenést i do našeho nápoje a komunikace značky. Emerson Fittipaldi se k tomu bezvadně hodí, všechny tyto vlastnosti má,“ dodává.

Závody Targa Florio jsou spojené i se jménem jedné z českých automobilových legend Eliškou Junkovou. „Značka udržuje jméno tohoto slavného závodu při životě. Reflektuje jeho ducha. Hned na první pohled mě zaujalo logo a celé provedení výrobku. Opravdu vyjadřuje myšlenku a dobu 50. a 60. let. Byla to romantická éra, plná odvahy,“ popisuje Fittipaldi.

Značka Targa Florio si s automobilovým světem udržují pevné pouto už dlouhodobě. V minulosti se kampaně pojily se jmény jako Gérard Larrousse, vítěz závodu Targa Florio, zapojoval se do nich i Honza Koubek, známý motoristický novinář, a spolupracuje na nich také dvojice Števo Eisele a Pepa Král, experti a známí komentátoři motorsportu, kteří si dokonce zahráli i v letošním spotu s Fittipaldim.

„Emerson je legenda. Žádné manýry, skvělá nálada, krásné příhody, a to si ještě ráno stihl zacvičit ve fitku. Je to pro nás velká čest být součástí takové svěží kampaně,“ dodává Števo Eisele.

