Kaufland uvádí filmový spot „Z lásky k srdci“

Každá minuta se počítá. Právě na kritické první okamžiky při náhlé srdeční zástavě upozorňuje nový televizní spot společnosti Kaufland, který je součástí iniciativy „Z lásky k srdci“. Kampaň si klade za cíl zvýšit povědomí o použití automatizovaných externích defibrilátorů (AED) a motivovat veřejnost k aktivní pomoci v krizových situacích.
Spot, který se od 8. dubna vysílá v televizním prostoru ve 30sekundové stopáži, přináší na poměry retailové komunikace nezvykle filmové a žánrově stylizované zpracování. Ve formátu cinema scope zachycuje dramatický příběh kritických minut, kdy jde o život. Hlavní hrdina v něm běží prodejnou Kaufland, aby pomohl zachránit člověka v ohrožení.
Kreativní koncept vznikl v agentuře VML a vědomě pracuje s estetikou akčních filmů devadesátých let. „Od první chvíle nám bylo v kreativním týmu jasné, že záchrana lidského života je velké a citlivé téma, které si zaslouží seriózní uchopení. Zároveň jsme chtěli připravit atraktivní podívanou, od které se člověk jen tak neodtrhne. Copywriter Honza Bárta společně s Mariyou Usikovou (Art Director) přišli s motivem epicky zpomalených scén, známých z klasických akčních filmů devadesátých let jako Tváří v tvář nebo 12 opic,“ uvádí Patricie Jelínková za kreativní tým VML.
Výsledkem je vizuálně výrazný spot, který propojuje silnou stylizaci s odborně validním zobrazením situace záchrany života.
Produkce pod tlakem času
Realizaci spotu zajistila produkce Charlie Papa v režii Jana Švejkara. „I když jsme se inspirovali poetikou akčních filmů devadesátých let, největší napětí tu nevzniká z exploze nebo honičky, ale z boje s časem. Cílem bylo vytvořit intenzivní, stylizovanou sekvenci, která pracuje s heroizací, dynamikou a výrazným žánrovým jazykem, ale zároveň zůstává pevně ukotvená v reálné situaci záchrany života,“ říká Švejkar.
Symbolicky se s časem potýkala i samotná produkce. Celý spot se natáčel během osmihodinové noční směny, v níž bylo třeba stihnout 22 záběrů, což je zhruba 20 minut na každý záběr. Přes den je totiž prodejna k dispozici zákazníkům, aby si tu mohli bez omezení pořídit své nákupy.
Důraz na odbornou správnost
Velký důraz tvůrci kladli na odbornou správnost prováděné resuscitace. Využili konzultace specialisty na resuscitaci Ignáce Šneiberga, který dohlížel na realistické provedení první pomoci i použití defibrilátoru. „Pro hlavní roli se nám podařilo objevit fantastického Jana Maternu, který nejen vypadá, že se narodil pro kameru, ale zároveň je i zkušeným kaskadérem a bývalým šéfem zásahové jednotky,“ vyzdvihl Jan Švejkar.
Postprodukce probíhala na mezinárodní úrovni. Barevné korekce (grading) zajistilo londýnské studio HARBOR. Efektní „bullet time“ sekvence vznikla ve studiu OPA, a to i s využitím AI. Finální obraz následně prošel DFD procesem (Digital–Film–Digital) v londýnském Cinelabu, kdy byl spot převeden na 35mm film a zpět do digitální podoby, čímž získal autentický filmový charakter. „Tento proces dodal finálnímu obrazu opravdový, filmový punc, jaký měly všechny naše oblíbené akční filmy z devadesátých let,“ dodává Vilém Postránecký, výkonný producent Charlie Papa.
Výrazný posun v komunikaci značky
Kampaň „Z lásky k srdci“ a její úvodní spot představuje pro Kaufland výrazný posun v komunikační strategii směrem k tématům s přesahem do veřejného zdraví a společenské odpovědnosti. Přirozeně navazuje na iniciativu, kterou společnost realizuje ve spolupráci s odbornými partnery – Českou aliancí pro kardiovaskulární onemocnění, Českou resuscitační radou a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Jejím cílem je zvyšovat dostupnost AED a edukovat veřejnost v jejich používání.
„Zdraví člověka by mělo být vždy na prvním místě, což dokládá také ústřední myšlenka celé kampaně, která zní ‚Nákupy počkají, život ne‘. Prostřednictvím spotu chceme u veřejnosti nejen zvyšovat povědomí o AED, ale také ukazovat, jak přístroje, které zákazníci najdou i ve všech našich prodejnách, mohou zachraňovat životy. Důležité je také připomínat, že AED zvládne použít i laik a lidé se toho nemusí bát,“ uvádí Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland. Všechny pobočky Kauflandu jsou vybaveny AED přístroji už od roku 2020, a to i přesto, že jejich instalace v České republice není povinná.
Kampaň poběží od 8. dubna do 12. května 2026. Televizní spot ve filmovém formátu cinema scope je připraven ve stopáži 30″. Cutdowny (20″) a bumpery (6″) ve formátech 16 : 9 a 9 : 16 jsou určeny pro digitální distribuci a sociální kanály. Kampaň podpoří i široký mediální mix včetně OOH ploch (BB, CLV, dynamické backlighty) a komunikace napříč printovými mediálními tituly, kde budou využívány jak klíčové vizuály, tak advertorialy.
Vizitka kampaně:
- Klient: Kaufland Česká republika
- Kreativní agentura: VML
- Copywriter: Honza Bárta
- Art Director: Mariya Usikova
- Creative Director: Štěpán Kouba
- Account Director: Patricie Jelínková
- Junior Account Manager: Lucie Nedbálková
- Produkce: Charlie Papa
- Producent: Ctibor Pouba
- Výkonný producent: Vilém Postránecký
- Režie: Jan Švejkar
- Hlavní hrdina: Jan Materna
- Odborný supervizor (KPR): Ignác Šneiberg
- Postprodukce:
- Color grading: Karol Cybulski (HARBOR, Londýn)
- Vizuální efekty (VFX, AI): OPA
- DFD proces: Cinelab, Londýn
- Retuše a finální mastering: Tomáš Markl, Imagine studio