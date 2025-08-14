Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Magenta Experience Center míří do Brna: T-Mobile otevírá druhou pobočku 

Magenta Experience Brno

© T-Mobile

T-Mobile rozšiřuje svůj úspěšný koncept Magenta Experience Center (MEC) a po téměř pěti letech od otevření pražské pobočky přichází s druhou lokalitou v centru Brna.

Na ploše bezmála 500 m² obyvatelům i návštěvníkům moravské metropole nabídne multifunkční prostor, který pod jednou střechou propojuje moderní technologie, vzdělávání a zábavu. Jeho součástí je i prodejna operátora, která od 1. července poskytuje kompletní poradenský servis. Celý MEC zahajuje provoz pro veřejnost právě dnes.

Konferenční sál pro firemní i veřejné akce

Magenta Experience Center v Brně bylo vybudováno v prostoru bývalého knihkupectví v těsné blízkosti náměstí Svobody a přinese širokou škálu aktivit a tematických zón. Základem je multifunkční konferenční sál určený pro pořádání nejrůznějších firemních i společenských eventů, a to díky komplexnímu technickému vybavení včetně možnosti živých přenosů. Sál je situován v prvním patře a doplní brněnskou eventovou scénu o prostor s kapacitou až 100 osob.

Magenta Experience Center

Co-working, studio a bezplatné vzdělávací programy

Dále nabídne moderní co-workingové prostory, jež bude moci využít odborná i laická veřejnost. V rámci programové nabídky přinese také pravidelné bezplatné vzdělávací programy pro děti i dospělé zaměřené na digitální gramotnost nejen pro seniory, ale pro kohokoliv se zájmem o technologie či vzdělávání. Profesionálně vybavené podcastové studio, vhodné i pro produkci videocastů a přístupné široké veřejnosti, naváže na pražský MEC, kde se, vedle mnoha jiných, natáčí například i firemní podcast Mezi svými.

Pražský MEC přilákal desítky tisíc návštěvníků

Brněnská pobočka navazuje na úspěšný model z Prahy, který od svého otevření v roce 2021 navštívilo téměř 34 000 účastníků pořádaných akcí a eventů a stal se oblíbeným vzdělávacím a komunitním prostorem pro různé organizace vč. neziskových v rámci Česka. Pražské Magenta Experience Center dokonce získalo několik ocenění včetně prestižního světového architektonického ocenění Archframe Design Awards 2021 v kategorii retail interiér nebo vítězství hned ve třech kategoriích cen Popai za rok 2021.

Dosud je jediným konceptem svého druhu v Česku, ale jeho úspěšný formát se rozšířil i do jiných evropských lokalit, kde působí skupina Deutsche Telekom, například do Polska. Hlavní dominantou designu nové pobočky MEC v Brně je speciální grafika vytvořená v rámci oceňovaného konceptu Local art společnosti Deutsche Telekom. Ta kreativním způsobem znázorňuje hlavní brněnské dominanty a klíčové aktivity, které prostor nabízí.

„V Praze jsme dokázali, že tento jedinečný koncept má smysl. Co-workingové prostory, denně využívané podcastové studio i gaming zóna přesahují služby běžných prodejen, včetně mobilních operátorů a v České republice absolutně nemají obdoby. Ročně zde proběhne téměř tisícovka eventů nejrůznějších typů a velikostí – od vzdělávacích workshopů a konferencí po živé přenosy, talk show nebo i příměstské tábory,“ říká Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile.

Spolupráce s partnery, školami a neziskovkami

Koncept Magenta Experience Center je od počátku postaven na úzké spolupráci nejen s partnery, ale i s neziskovými organizacemi a školami. Vedle komerčního využití je tak brněnské centrum otevřené i jim a mohou ho bezplatně využívat pro své aktivity.

„Velmi si vážíme partnerských spoluprací, ať už jde o dodavatele hardwaru a dalších služeb nebo edukačního obsahu. Klíčovou součástí naší filozofie je rozvoj digitálních dovedností napříč generacemi – od workshopů pro základní školy přes programy pro rodiny s dětmi až po kurzy pro seniory zaměřené na digitální gramotnost a kyberbezpečnost. Věřím, že vytvoření takového prostoru v Brně rozšíří možnosti spolupráce s místními komunitami a vytvoří další příležitosti pro networking a sdílení zkušeností napříč generacemi i profesemi,“ uzavírá Radek Janíček, manažer Magenta Experience Center společnosti T-Mobile. 

Otevírací doba a rezervace prostor

Prostory jsou pro veřejnost otevřeny ve všední dny od 9:00 do 18:30, rezervace 1. patra jsou možné po dohodě kdykoliv. Více informací a rezervace na webu: magentaexperience.cz.

Slavnostní otevření Magenta Experience Center Brno.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-31-32
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-31-32
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Orea
Kreativita a kampaně
AI reklamy: od okrajového experimentu k plnohodnotnému nástroji
šachy
Zadavatelé a značky
Výkon už značkám nestačí. Jak sportovci čelí nástupu influencer marketingu?
Dobré ráno, Česko
Kreativita a kampaně
Dobré ráno, Česko. Bude z naší země love brand?

MAM Exkluzivně v časopise

Eva Adamczyková
Zadavatelé a značky
Nechtěli jsme při rebrandingu slepě stavět na historii značky Pells, říká Ondřej Šimko
Jessica Piotrowski
Online a social
Proč zákazy sociálních sítí pro mladé nefungují? Odpověď nabízí Jessica Piotrowski
Mafia
Zadavatelé a značky
Spořka hraje dál. Po Kingdom Come láká hráče na Mafii
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vilém Rubeš
Komunita a lidé
Odešel „samuraj“ Vilém Rubeš, reklamní expert a sloupkař MAM
tipsport_sinHL
Kreativita a kampaně
Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů
Vizuální styl státní správy
Zadavatelé a značky
Studio Najbrt dalo tvář českému státu. Vláda schválila nový jednotný vizuální styl státní správy
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Vilém Rubeš
Komunita a lidé
Odešel „samuraj“ Vilém Rubeš, reklamní expert a sloupkař MAM
tipsport_sinHL
Kreativita a kampaně
Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů
Vizuální styl státní správy
Zadavatelé a značky
Studio Najbrt dalo tvář českému státu. Vláda schválila nový jednotný vizuální styl státní správy
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ