Studio Najbrt dalo tvář českému státu. Vláda schválila nový jednotný vizuální styl státní správy

Po letech diskusí a odkladů se Česká republika dočkala prvního jednotného vizuálního stylu pro státní správu. Vláda na svém dnešním jednání schválila výsledky veřejné anonymní soutěže, z níž jako vítěz vzešlo renomované Studio Najbrt.

„Stát by se měl prezentovat transparentně a srozumitelně,“ uvedl premiér Petr Fiala už při vyhlášení soutěže v roce 2024. Právě tento požadavek stál za dlouho odkládaným, ale nezbytným projektem – vytvořením jednotného vizuálního stylu a loga pro všechna ministerstva a další ústřední orgány státní správy. Dosavadní roztříštěný systém, kdy si každý úřad řešil identitu po svém, stál stát každoročně desítky milionů korun. To by se nyní mělo změnit.

Nový styl vytvořilo na základě veřejné soutěže renomované studio Najbrt. Jeho návrh vychází z malého státního znaku – v kterém figuruje bílý, respektive stříbrný, dvouocasý lev jako pradávný symbol české státnosti. Tento přístup doporučil odborný garant jako heraldicky i prakticky nejvhodnější.

Jednotný vizuální styl však není důležitý jen pro domácí komunikaci. Podle ministra zahraničí, jehož resort měl projekt na starosti, je zásadní i pro prezentaci Česka v zahraničí. „Představte si, že zahraniční partner komunikuje s pěti českými institucemi a každá z nich má jiné logo. Výsledkem je zmatek a pochybnosti. V moderní diplomacii a zahraničním marketingu je důvěryhodná vizuální identita nezbytnou součástí státní komunikace,“ uvedl ministr Lipavský.

Součástí stylu je také originální písmo Czechia Sans™ od Tomáše Brousila. Má monolineární kresbu a výrazné klínovité zakončení dotahů, které vizuálně navazuje na tvar vlajky. Písmo bude dostupné ve čtyřech řezech a bude možné ho volně používat napříč státní správou.

Soutěž v režii odborníků

Soutěž byla veřejná, anonymní a jednokolová, vyhlášená Ministerstvem zahraničních věcí v říjnu 2024. Z 12 návrhů porota složená z odborníků na typografii, branding i heraldiku – mimo jiné z Pavla Fuksy, Ondřeje Kafky nebo Aleše Knížka – hodnotila nejen výtvarnou úroveň a originalitu, ale i technickou proveditelnost návrhů. Studio Najbrt zvítězilo s jednoznačným náskokem, následované návrhy Kláry Kvízové a Františka Štorma a studia Superior Type.

Myšlenka sjednocení státní identity má v Česku dlouhou historii. Poprvé se o ní mluvilo už v roce 2009 za vlády Mirka Topolánka. Rozsáhlá analýza Unie grafického designu z roku 2019 pak ukázala neefektivitu stávajícího systému a inspirovala se fungujícími modely v zahraničí – například v Německu.

Realizace projektu byla několikrát odložena, naposledy kvůli pandemii covidu. Teprve v roce 2023 se vláda na základě oficiální analýzy shodla na tom, že projekt musí pokračovat, a zadala soutěž třem rezortům: MZV, MMR a MPO.

Následující měsíce přinesou dokončení grafického manuálu, nastavení šablon a layoutů pro dokumenty, weby, prezentace i úřední tiskoviny. Všechny úřady získají jednotné nástroje, které mohou ihned používat. Výsledkem má být nejen profesionálnější obraz českého státu, ale také lepší orientace pro občany a úspora veřejných prostředků.

„Těší nás, že jsme součástí projektu, který by mohl přispět k efektivnější komunikaci českého státu,“ uvedl designér Jakub Spurný ze Studia Najbrt. Nyní je na státu, aby tento vizuální jazyk naplno využil – a také skutečně proměnil způsob, jakým s veřejností komunikuje.