Bernátkovi vedle OlaOla spouštějí projekt Na mú dušu, kupují roubenky v srdci Javorníků

Když Martin a Lucie Bernátkovi zakládali tržiště s dlouhověkostí OlaOla, zmiňovali, že se jedná jen o dílek jejich vize. Nyní k ní přidávají další v podobě projektu Na mú dušu: pěti roubenek v jedné z nejklidnějších částí Česka, které slibují dovolenou, při níž si člověk plnohodnotně užije každou hodinu.

Důraz je kladen na podporu fyzické i duševní pohody díky chytrému řešení interiéru i wellness aktivitám, autentické prostředí respektující kořeny místa a návrat k přirozenému životnímu rytmu.

„Od začátku jsme věděli, co chceme lidem nabídnout. Místo, které bude mít plný komfort, ale zároveň za jeho dveřmi skončí to, co nemáme na naší každodennosti rádi. Spěch, stres, čas, který netrávíme kvalitně. Vytváříme skvělou alternativu k běžným hotelům, penzionům nebo sterilním wellness komplexům. A děláme to trochu jinak, po Česku. Prostě lidová dlouhověkost se vším všudy,“ zmiňuje Martin Bernátkek, který stojí mimo jiné za projektem dostupné dlouhověkosti OlaOla.

All-inclusive dlouhověkost inspirovaná valašskou tradicí

Pět valašských chalup ve Velkých Karlovicích nabídne ubytování v deseti apartmánech s kapacitou až 60 osob. OlaOla je upravila tak, aby návštěvníky maximálně vedly k tomu užít si dovolenou naplno. Zároveň se snaží nenásilným způsobem podporovat čtyři hlavní pilíře dlouhověkosti – energii, imunitu, spánek a zažívání.

K lepšímu soustředění a klidu přispěje například teplé osvětlení nebo uzamykatelné skříňky na telefony s časovými zámky. Televize bude zakrytá, aby návštěvníky nelákalo její pouštění „na pozadí“. Interiér je vybaven přírodními materiály a speciální péče bude věnována ložnicím, aby byl maximálně podpořen kvalitní spánek. Pro podporu lokálního stravování se plánuje doručování balíčků s lokálními surovinami nebo možnost vyměnit alkohol za zdravější alternativy – třeba v podobě vychlazené kombuchy.

Příjemnou samozřejmostí pak budou wellness služby zahrnující sauny, prostor pro otužování a relaxační zóny doplněné přírodními produkty značky OlaOla nebo vnitřní vybavení, které rodině umožní trávit i zamračený den společně jinak než sledováním televize – třeba u kachlových kamen.

Vazba k místu dala tvář celému projektu

Na mú dušu se nachází v jedné z nejkrásnějších částí regionu. Jsou přímo u lesa s přímým napojením na turistické i cyklistické trasy. V těsném sousedství je skiareál Kyčerka nebo stejnojmenný aquapark. Výběr lokality není náhodný. K celému regionu má Martin Bernátek jako lokální patriot velmi silný vztah. Znalost místa, kontinuita s valašskou tradicí a důraz na autenticitu tvoří základní pilíře konceptu.

„Vždy mě fascinovala příroda. Ačkoli jsem procestoval mnoho míst, nejvíce vnitřního klidu a inspirace nacházím právě tam, kde jsem se narodil. Proto jsme chtěli vytvořit prostředí, kde se zdravý životní styl žije přirozeně, bez tlaku a stresu z plánování. Zároveň však s komfortem, který umožňuje vypnout a soustředit se na to podstatné – vlastní zdraví a čas strávený s blízkými,“ vysvětluje Martin Bernátek.

„Název projektu odráží opravdovost, vnitřní klid a tradiční české hodnoty, které chceme lidem nabídnout. Ostatně kde jinde se propojit s přírodou než tam, kde dnes opět přirozeně žijí vlci a medvědi?“ dodává Bernátek.

Od úspěšného startu tržiště s dlouhověkostí až ke komplexní vizi

Manželé Bernátkovi se na e-commerce trhu s OlaOla etablovali jako lídři dostupné dlouhověkosti. Ta se v současnosti specializuje nejen na výživové doplňky, ale i na pokrytí maximálního spektra produktů, které ke kvalitnímu dlouhému životu přispívají. A jakkoli by se investice do Na mú dušu mohla zdát až příliš velkým krokem stranou, podle Martina Bernátka je to naopak příkladná součást celé vize OlaOla.

„Dlouhověkost není otázkou zázračných pilulek. Říkáme to od začátku spuštění celé OlaOla. Naše vize je výrazně větší. Obrovská, ale zároveň přirozená. Chceme postupně pokrýt cestu běžných lidí k dlouhověkosti všude, kde uvidíme naši přidanou hodnotu. Dlouhověkost je souborem každodenních dobrých rozhodnutí. Kvalitního spánku, vyvážené stravy, doplňování látek, které tělu chybí, a jejich využívání při pravidelné fyzické aktivitě, smysluplné práci a času stráveného s rodinou. Projekt Na mú dušu si na starost bere právě to poslední. Kvalitní a ničím nenahraditelný čas, který aktivně věnujete sobě a těm, na kterým vám záleží,“ uzavírá Martin Bernátek.