Živá brandová propozice. OlaOla posílá semínka, aby lidé pochopili křehkost zdraví

OlaOla, longevity projekt manželů Bernátkových, se dál snaží hledat cesty, jak vysvětlit svůj přístup ke zdraví. Aby upozornil na křehkost zdraví, začal do každé objednávky přidávat přání z papíru se semínky heřmánku.

Ve spolupráci se studiem Green Cat ekologické marketérky Judity Nechvátalové připravilo OlaOla osobní přáníčka z papíru, obsahující semínka jedné z nejznámějších a nejběžnějších léčivek – heřmánku pravého. Papír je možné roztrhat a zasadit do zeminy a bylinku v domácím prostředí jednoduše vypěstovat.

„Nepřestáváme hledat cesty, jak vysvětlit náš přístup ke zdraví. Klidně i v nepatrných detailech. Chceme, aby si každý zákazník mohl vyzkoušet, kolik píle a času pěstování vlastní dlouhověkosti zabere. Jak křehká věc je jeho zdraví a psychická pohoda. Vnímám to jako příležitost zastavit se, propojit s přírodou a skrze péči o rostlinu si připomenout, že stejnou pozornost si zaslouží i tělo a mysl každého z nás,“ zmiňuje za OlaOla Martin Bernátek. „Ale zároveň si uvědomit, že cesta k dlouhověkosti stojí na pravidelných drobnostech, které prostě není možné nijak obejít,“ dodává.

Lidé přitom dlouhověkosti stále nerozumí. Zatímco délku života jako takového řeší naprostá většina Čechů, těch, kteří si uvědomují, že to neznamená dožití ve zdraví, je minimum. Nad dlouhověkostí se zamýšlí pouze každý desátý Čech a překvapivě ji svorně přehlížejí lidé všech věkových skupin.

Nejvíc si dlouhověkost s dožitím ve zdraví asociují lidé ve věku 30–40 let. Ale i tak se jedná o pouhých 14 procent z nich. Vyplývá to alespoň z průzkumu, který OlaOla realizovala na panelu 1037 Čechů na začátku roku. 17,5 procenta lidí například zaujímá postoj, že zdraví ovlivňuje spíš genetika než naše rozhodování.

„To však není pravda a bylo to mnohokrát vyvráceno,“ zmiňuje Martin Bernátek. „Zdraví a s ním spojený dlouhověký život máme v rukou především my sami. Příklad s pěstováním bylinky to krásně dokazuje – sebesilnější semínko nevyraší z půdy bez pravidelné vláhy, světla a dobré zeminy. A je na čase to začít vnímat také v kontextu vlastních životů.“

OlaOla se toto vnímání dlouhodobě snaží změnit například pomocí své platformy PF 2050. Ta popularizuje diskusi kolem dlouhověkosti a odborné poznatky zpřístupňuje běžným lidem.