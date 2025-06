Rock for People nabídne světové hvězdy i udržitelnou zónu budoucnosti od KB a Mastercard

Festival Rock for People se letos vrací ve velkém stylu. Do hradeckého Parku 360 dorazí hvězdy jako Linkin Park, Guns N‘ Roses nebo Slipknot – a spolu s nimi i udržitelná zóna KB Future Fest, která propojí hudbu, technologie a ekologii.

Festival Rock for People, který od 11. do 15. června přiveze do hradeckého Parku 360 světové hvězdy jako Linkin Park, Sex Pistols ft. Frank Carter, Guns N‘ Roses, Slipknot, Avenged Sevenfold a přes 180 dalších, míří ve svých přípravách do finále. Po roce se na něm opět představí i KB Future Fest – jedinečná udržitelná zóna, která reflektuje trendy v oblasti ekologie a technologií.

V zóně Komerční banky, generálního partnera festivalu, a hlavního partnera Mastercard čeká na návštěvníky program na dvou scénách, z toho na jedné poháněné sluncem, coworking s wifi, mobilní pobočka Komerční banky, workshopy, udržitelný hub, AI fotokoutek, přednášky o hudbě a gamingu a mnoho dalšího. Loňskou podobu festivalové zóny KB Future Fest ocenila porota European Festival Awards, když ji poslala do finále v kategorii The Best Brand Activation a přispěla i k ocenění „Sustainability Hero“ v rámci evropské soutěže Generali SME EnterPRIZE, která vyzdvihuje firmy s udržitelným přístupem k podnikání.

„V Komerční bance věříme v budoucnost, kde se technologie, hudba a udržitelnost propojují přirozeně a hravě. Na KB Future Festu ukazujeme, že inovace může být inspirativní i zábavná – ať už jde o symfonický koncert Davida Kollera, gaming, nebo udržitelné technologie a životní styl. Chceme oslovit a inspirovat nejen mladé, ale všechny návštěvníky festivalu, světem, který dává smysl i energii,“ říká Hana Kovářová, výkonná ředitelka pro Brand strategii a komunikaci Komerční banky.

Principy odpovědnosti a šetrnost k přírodě

Festival Rock for People je dlouhodobě průkopníkem v ekologickém přístupu k pořádání akcí. V areálu třídí 17 druhů odpadu, používá převážně zálohované nádobí, využívá bezemisní dopravu nebo každým rokem navyšuje nabídku rostlinné stravy. S Komerční bankou tak dlouhodobě sdílí stejné hodnoty, které mohou společně rozvíjet. KB Future Fest, zóna Komerční banky a Mastercard, staví na principech odpovědnosti a šetrnosti k přírodě i lidem. Využívá druhotné materiály, posezení z vyřazených palet, kavárnu a bar v bývalých přepravních kontejnerech, nebo girlandy z odřezků látek.

Již tradičně jsou součástí zóny Komerční banky dvě udržitelné stage. Conference Stage nabídne atraktivní diskuze, rozhovory a shows přes den. Večer se promění v prostor pro fresh česká i zahraniční jména, která aktuálně lomcují žebříčky hitparád. Jen několik jmen pro ilustraci progresivního rázu Conference Stage: Manon Meurt, Abbie Falls, Island Mint, Maella. A do toho diskuzní panely a rozhovory vedené Martinem Bartkovským, Kateřinou Ondráčkovou nebo zakladatelem festivalu Michalem Thomesem.

V programu se představí Tomáš Břínek alias TMBK, hudebnice Mucha, Márdi z vypsané fiXy nebo streamer Agraelus. Program zakončí DJ parties. Na Solar Stage program vykročí ze žánrových škatulek. Návštěvníci se mohou těšit na „Jiřího Káru“, fúzi disco-funky a jazzu, a cappella show, cimbálovku, slam poetry, loutkové divadlo i jamajské ska a reggae. Pestrý výběr nabídne i doprovodný program v rámci KB Future Fest hub: místo, kde se potkává inovace s odpovědným designem.

Udržitelné dílny a workshopy

O udržitelné dílny se postará Recyupcy s dílnou z odpadních materiálů, Navzdory s výrobou doplňků ze starých bannerů, Lush, kde bude možnost si vyrobit koupelovou bombu nebo workshop na seedbomby s Kokozou. O pestrý festivalový vzhled se postará Líčírna s šetrnou bio kosmetikou.

Koutek o vědě a technologii zaštítí čtyři fakulty Univerzity Hradec Králové, které připravily interaktivní zónu, kde návštěvníci vyzkouší virtuální realitu, 3D pera, robotické bludiště, historickou únikovku i ochutnávku jedlého hmyzu se spolkem InSekta. Účastníci se budou moci dozvědět i něco o historii e-sportu přímo od hráčů. Součástí programu bude i Ekostánek Fakulty životního prostředí ČZU, která se dlouhodobě věnuje udržitelnosti festivalů. Vyrábět se bude třeba kapsička na nedopalky, barefoot sandály nebo festivalové tašky. Bude možné se zapojit také do recyklačního „speed runu“ nebo Enviro kvízu.

Během festivalu si návštěvníci mohou užít širokou řadu výhod, které přináší spolupráce Komerční banky a Mastercard – například Fast track pro klienty a klientky KB u vstupu na festival i na dobíjecích místech, 200 Kč bonus při dobití festivalového náramku kartou Mastercard od KB každý den, založení účtu s festivalovou kartou a okamžitým bonusem 500 korun na náramek či soutěž o priceless festivalové zážitky jako jsou návštěva backstage, koncert ve skyboxu nebo VIP vstupenky na Rock for People 2026.

„Češi stále častěji upřednostňují zážitky před materiálními věcmi a rostoucí zájem o hudební festivaly je toho skvělým příkladem. Hudba má sílu spojovat a právě na festivalech jako je Rock for People ukazujeme, že ruku v ruce s tím mohou jít i moderní platební technologie a udržitelnost. Ve spolupráci s Komerční bankou proto už druhým rokem přinášíme zážitky, které jdou daleko za hranici toho, co návštěvníci hudebních festivalů běžně očekávají, aby každý mohl zažít něco k nezaplacení,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Podpora tělesného i duševního zdraví

Důležitou součásti KB Future Festu, ale i Rock for People je bezesporu spolupráce s neziskovými organizacemi. Tato spolupráce dává prostor těm, kteří by měli být slyšet a mají co říct. Některé organizace se věnují životnímu prostředí, jiné sociálním tématům, lidským právům nebo prevenci tělesného i duševního zdraví. Všechny ale spojuje aktivní přístup k tématu a páchání důležité osvětové činnosti. Letos se jmenovitě představí například ADRA, Dobrá rodina, Nový prostor, Kokoza, Nábor Hrdinů nebo Nadační fond ProPlodnost. Rock for People dává prostor i dalším neziskovým organizacím mimo KB Future Fest zónu. Letos se dále představí v areálu například i Fuck Cancer, Cesta z krize, Česká společnost AIDS pomoc, Hvězdný bazar, Laxus, Neticho a další.

Za festivalem Rock for People stojí agentura Ameba Production, která kromě festivalu pořádá vyšší desítky koncertů ročně. V červenci 2024 v hradeckém Parku 360 proběhly dva megakoncerty světové hvězdy Eda Sheerana pro bezmála 100 tisíc fanoušků. V letošním roce vystoupí pod širým nebem v Parku 360 rocková legenda Bryan Adams (1. 8. 2025). Pod hlavičkou Ameba Production funguje také oblíbený bejbypankový festival Kefír a je spolupořadatelem hudební konference a showcase festivalu Prague Music Week.