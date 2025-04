Komerční banka chce oslovit „gamery“ kartou od streamera Agraela

Komerční banka přichází s novinkou – její klienti mohou jako první získat platební kartu s designem herního streamera. KB na ní spolupracovala s jedním z těch v Česku nejsledovanějších – Agraelem. Za kampaní stojí agentura Good Game.

KB nabízí od počátku dubna klientům možnost zvolit si platební kartu podle svých herních preferencí. Vedle karty od Agraela mohou sáhnout ještě po kartě s postavou Pora z populární hry League of Legends. Obě vznikly ve spolupráci se společností Mastercard.

Design Agraelovy karty navrhl sám streamer – je v netradičním černém provedení s nákresem bílé masky, která je jeho ikonickým poznávacím znamením. Karta s postavičkou Poro pak zastupuje roztomilou herní klasiku, kterou znají nejen fanoušci počítačové hry League of Legends.

„V souvislosti s nabídkou karet s unikátním designem přichází KB i s neobvyklým soubojem těchto dvou herních ikon – Agraela a Pora. Na jedné straně stojí reálný influencer z masa a kostí, který si získal statisíce fanoušků svou autenticitou a osobitým stylem. Na druhé straně virtuální postava, která vznikla ve světě videoher, ale jejíž popularita mezi hráči je obrovská,“ říká Jitka Haubová, členka představenstva a provozní ředitelka Komerční banky.

Kdo vyhraje? Agraelus nebo Poro?

Klienti, kteří si do 31. května 2025 sjednají platební kartu s herním designem Agraela nebo Pora, se automaticky zařazují do soutěže o ceny v celkové hodnotě 200 tisíc korun. Jejich výběr zároveň představuje hlas v souboji popularity dvou herních ikon – reálného streamera Agraela a virtuální postavy Pora.



„Gaming a esport nejsou jen zábava – pro mladou generaci představují důležitá témata, která formují její identitu, komunity i přístup k financím. Právě proto s Komerční bankou dlouhodobě rozvíjíme iniciativy, které spojují svět her s praktickými nástroji pro každodenní život. Nové karty představují další krok tímto směrem – přinášejí atraktivní design i možnost zapojit se do soutěže, která propojuje virtuální zážitek s reálnou odměnou,“ dodává Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Souboj Agraelus vs. Poro se neodehrává jen na platebních kartách – zapojují se i jejich streamerské týmy. Každých čtrnáct dní čeká komunitu nový streamerský duel, ve kterém se Tým Agraelus a Tým Poro utkají v různých výzvách. A právě fanoušci mají tu moc vybrat, v jaké disciplíně se týmy střetnou – a nakonec také rozhodnout, kdo z nich si odnese výhru v podobě 60 gifted subů.

Tým Agraelus vedle samotného Agraela tvoří i populární tváře české streamerské scény – Haiset a Theresa Blueberry. Na druhé straně stojí Tým Poro, který reprezentují Flygun, Andullie a Kapesnik69. Všichni přinášejí do zápasů vlastní styl, humor a jedinečnou energii, která baví desítky tisíc diváků.

Koncept celé herní kampaně připravila agentura Good Game, související komunikační a mediální kampaň pak zajistila agentura Dentsu Česká republika.