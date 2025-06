Decathlon se spojil se slovenským YourLOX. Společně pronajímají sportovní vybavení v outdooru

Decathlon dělá sport zase o krok dostupnější. Spojil se se slovenským startupem YourLOX, který pomocí chytrých skříněk LOX nabízí inovativní způsob, jak si lidé mohou bezplatně zapůjčit sportovní vybavení přímo na veřejných místech, pouze pomocí aplikace.

Sportovní náčiní bude poskytovat právě Decathlon. Projekt YourLOX již funguje na Slovensku a v Maďarsku. U nás startuje se třemi pilotními LOXy v Praze a v Brně.

YourLOX je slovenský start-up, který ve spolupráci s městy, či obchodními partnery pomocí smart skříněk LOX umístěných ve veřejném prostoru nabízí možnost bezplatného zapůjčení sportovního vybavení přímo v parcích a na veřejných sportovištích. Po úspěchu na Slovensku a v Maďarsku přichází služba také do Česka, kde bude vybavení do LOXů dodávat právě Decathlon.

„Ze spolupráce s YourLOX máme velkou radost. Naší dlouhodobou misí je zpřístupňovat sport každému. Ať už jde o rodiny, jednotlivce nebo aktivní seniory. A právě díky takzvaným smart skříňkám LOX, umístěných převážně u hřišť, už sportovcům nebude stát nic v cestě,” říká Jan Černý, „customer experience leader“ společnosti Decathlon Česká republika.

Vybavení si mohou zájemci zapůjčit bezplatně na dobu 90 minut prostřednictvím mobilní aplikace. Sportovci v LOXech najdou vybavení laděné na míru místu, kde se smart skříňka nachází.

Na týmové sporty nebudou chybět fotbalové míče nebo rakety na badminton s míčky. Pro individuální sportovce nebo ty, kteří si budou chtít zaposilovat, dodá společnost Decathlon do LOXů kettlebelly a gumové expandéry. Vybavení bude Decathlon také pravidelně kontrolovat a v případě potřeby obměňovat.

© Decathlon | YourLOX

„Naší misí je zpřístupnit pohyb každému bez ohledu na to, zda má vlastní vybavení, kde bydlí, nebo kolik je mu let. LOX není jen technologie, ale způsob, jak proměnit veřejné prostory v živá, zdravá a bezpečná místa. Zkušenosti ze Slovenska a Maďarska nám ukázaly, že i jednoduchá řešení mohou mít velký dopad, pokud jsou správně začleněna do městského ekosystému. Proto si velmi vážíme partnerství s městy a značkami, jako je Decathlon, které chápou význam dostupného sportování a infrastruktury založené na datech,“ uvedl Patrik Dolinský, zakladatel a CEO společnosti YourLOX.

Projekt startuje se třemi pilotními místy v Praze a Brně

Takzvané Loxy si budou moci lidé prozatím vyzkoušet na dvou místech v Praze, konkrétně v Centrálním parku Pankrác a u víceúčelového hřiště v Podolí, a také v Brně u přehrady Prýgl.

Další krok k větší udržitelnosti

Tento projekt podporuje také dlouhodobou strategii Decathlonu v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Společnost již v současnosti provozuje služby jako je půjčovna nejrůznějšího vybavení Rent nebo odkup sportovního vybavení Buy back.

„Vybavení není nutné vždy vlastnit, někdy si jej stačí jen půjčit. Zkrátka méně znamená někdy více. Služby jako YourLOX představují nejen pohodlnou a flexibilní alternativu, ale přispívají také k udržitelnosti a šetrnějšímu přístupu ke sportovnímu vybavení. A my jsme rádi, že toho můžeme být součástí,“ uzavírá Jan Černý ze společnosti Decathlon Česká republika.