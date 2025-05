Arsenal a TCL podepsaly novou víceletou dohodou a rozšiřují partnerství na nové světové trhy

Arsenal a společnost TCL oznámily rozšíření svého partnerství na základě nové víceleté globální dohody. Navazují tak na regionální spolupráci, která odstartovala v roce 2023 a TCL se nyní stává oficiálním globálním partnerem Arsenalu pro spotřební elektroniku.

První spolupráce Arsenalu a TCL začala už v roce 2023 v rámci regionálního partnerství ve Velké Británii, Africe a na Blízkém východě. Jako globální partner nyní TCL rozšiřuje toto partnerství na nové světové trhy a tím se přibližuje fanouškům Arsenalu po celém světě.

V návaznosti na kampaň Inspire Greatness přinese TCL fanouškům další příběhy, které bude vyprávět prostřednictvím tohoto partnerství – a to s novým ambasadorem značky, hráčem mužského A-týmu Bukayo Sakou, a s ženským týmem Arsenalu, vítězkami Ligy mistryň UEFA v sezoně 2024/25. Partnerství tedy zahrnuje jak mužský, tak ženský tým.

Hlavní zápasový pořad Arsenalu Live from N5 nabídne i zapojení produktů TCL, čímž se značka ukáže fanouškům klubu po celém světě.

Mužský A-tým Arsenalu letos v létě vyrazí na předsezonní turné do Singapuru a Hongkongu – právě v Hongkongu sídlí světová centrála TCL. Klub tak bude mít příležitost potkat se s fanoušky přímo na místě a nabídnout jim jedinečné zážitky.

Mezi nejzajímavější momenty spolupráce zatím patří:

Reklamní spot „Go Big with TCL“ z loňského roku s Bukayo Sakou, Gabrielem Jesusem a Mo Elnenym, propagující XL kolekci televizorů TCL.

Kampaň „Inspire Greatness“ s Mikelem Merinem, Declanem Ricem a Benem Whitem – spojení TCL a Arsenalu s cílem inspirovat komunity na hřišti i mimo něj.

Setkání fanoušků a zákazníků TCL s hráči během zimního soustředění v Dubaji.

Návštěva legendy Arsenalu Roberta Pirèse na veletrhu IFA Berlin 2023, největší světové události zaměřené na inovace v domácnostech a technologie.

Účast někdejšího obránce z týmu Invincibles Martina Keowna na regionálním uvedení produktů TCL v Turecku, kde jako speciální host mluvil s návštěvníky i pořadateli.

Julie Slot, obchodní ředitelka Arsenalu, uvedla: „Na rostoucí spolupráci s TCL jsme opravdu hrdí – je důkazem kvalitní spolupráce a sdílených hodnot. TCL jako globální partner je přirozeným pokračováním tohoto úspěšného spojení a těšíme se, že společně budeme dál naplňovat naše cíle – vždy s fanoušky na prvním místě.“

Sunny Yang, generální ředitelka TCL pro Blízký východ a Afriku, dodala: „Jsme hrdí, že můžeme naše partnerství s Arsenalem posunout na globální úroveň – pro TCL je to důležitý milník. Toto rozšíření odráží naši společnou ambici být lídry v inovacích, kvalitě i vášni pro to, co děláme.“

„Jako značka, která se zaměřuje na budoucnost chytrého životního stylu, vnímáme globální partnerství jako příležitost, jak se přiblížit fanouškům po celém světě a nabídnout jim silné zážitky, které spojují technologie se světem sportu. Věříme, že společně vybudujeme trvalé partnerství, které bude inspirující napříč kontinenty,“ uzavřela Sunny Yang.

© TCL