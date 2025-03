Unilever oznámil vznik The Magnum Ice Cream Company

Samostatně řízená společnost The Magnum Ice Cream Company v České republice a na Slovensku zahrnuje značky Algida, Magnum, Ben & Jerry’s, Carte D’Or, Cornetto a lokální značky Míša, Eskymo nebo Ledňáček. Globální zmrzlinový byznys s obratem 8,3 miliardy eur bude řízen z Amsterdamu.

Nově vzniklá zmrzlinová společnost The Magnum Ice Cream Company je řízena samostatně od ostatních divizí Unileveru, nadnárodního výrobce potravin, kosmetiky a produktů péče o domácnost.

Oznámení nového názvu samostatné společnosti navazuje na prohlášení z minulého roku, kdy Unilever oznámil svůj záměr oddělit divizi zmrzliny, aby vytvořil přední světový podnik zaměřený na jednu kategorii s cílem podpořit její růstový potenciál.

Generální ředitelkou pro Českou republiku a Slovensko se stala Eva Kadlecová

Český a slovenský tým vede od ledna 2025 Eva Kadlecová, která byla jmenována do role generální ředitelky. Ta zároveň přebírá také zodpovědnost za řízení Out Of Home (HoReCa, čerpací stanice, sezonní místa, convenience, atd.) obchodního týmu v rámci střední a východní Evropy.

Eva Kadlecová

© Unilever

„Jsem velmi ráda, že mohu spolu s týmem navázat na naši dosavadní práci a posunout ji v nové zmrzlinové společnosti ještě o kus dále. Zmrzlinová kategorie má obrovský potenciál a věřím, že ho dokážeme, v samostatně stojící firmě, plně využívat a přinášet tak do českých i slovenských domácností ještě více úsměvů a radosti, které zmrzlina probouzí. Interně je naším úkolem také nastavit správně firemní kulturu a v neposlední řadě pokračovat v zodpovědném businessu jak interně, tak vůči našim zákazníkům a spotřebitelům,“ uvedla Eva Kadlecová.

Eva Kadlecová získala zkušenosti z brand marketingu margarínových značek a následně v rámci divize zmrzlin řídila brand marketing impulsního a multipackového portfolia. Poté vedla trade marketingový a obchodní tým Algidy. Od roku 2022 do konce roku 2024 vedla Algidu z pozice „country leadra“ pro Česko a Slovensko, kdy zodpovídala za výsledky jednotlivých značek a obchodní tým Algidy.

Od ledna 2025 rozšířila své zodpovědnosti do plného řízení česko-slovenského byznysu za zmrzlinu a je zodpovědná za strategické směřování obchodního týmu Out Of Home v regionu střední a východní Evropy.