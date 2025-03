Největší letní hit: proč ho všichni milují?

S prvními teplými dny přichází nové možnosti v event marketingu. Najít aktivaci, která osloví široké publikum a nabídne nezapomenutelný zážitek, není snadné. Algida to však zvládla mistrovsky – Magnum Pleasure Bar je dokonalým propojením luxusní brandové zmrzliny s vizí vaší značky.

Stejně jako se Disney spojil s Gucci, Barbie se Zarou nebo Spotify se Starbucksem, i Magnum vnáší do eventů jedinečnou synergii mezi prémiovým produktem a brandem hostitele. Není to jen o chuti – je to o zážitku na míru, který se vtiskne do paměti každého účastníka.

Co je Magnum Pleasure Bar?

Tento koncept oslovuje zákazníky i zaměstnance prostřednictvím personalizovaného zážitku, který propojuje luxus, brand, zábavu i interakci. Možná ho znáte z VIP Elle Beauty Lounge na KVIFF, kde byl původně určen jen pro exkluzivní hosty. Teď si ale tento prémiový zážitek můžete dopřát i na vlastní akci nebo ve firmě.

Magnum Pleasure Bar vychází z ikonického konceptu Magnum Pleasure Store v Římě, kde si návštěvníci tvoří svou dokonalou zmrzlinu podle chuti i stylu. Zmrzlina je univerzálním potěšením, které rezonuje napříč generacemi. Kdo si nikdy nepřál vymyslet vlastní zmrzlinu?

Personalizace na míru

Hosté si mohou v baru sestavit Magnum přesně podle svého vkusu, od výběru polevy přes širokou škálu posypek až po finální zdobení. Celý proces probíhá přímo před jejich zraky, což z něj dělá nejen chuťový, ale i vizuální zážitek, který přispívá k celkové atraktivitě konceptu.

Personalizace však nekončí jen u chutí. Díky čokoládovým medailonkům s možností umístění loga lze zmrzlinu přizpůsobit konkrétní značce a vytvořit tak jedinečný vizuální prvek. Spojení s prémiovou značkou Magnum, která je synonymem luxusu, zároveň posiluje vnímání exkluzivity a kvality.

Slunečné dny volají po zážitcích, a proto se Magnum Pleasure Bar stal hitem léta, který dodá každé akci šmrnc.

Perfektní pro každou příležitost

Díky své flexibilitě se Magnum Pleasure Bar hodí na festivaly, sportovní dny, firemní akce i HR aktivity. Může sloužit jako příjemné zpestření dne pro zaměstnance nebo jako atraktivní prvek veletržní promo zóny, který přitáhne pozornost. Díky cenové dostupnosti, srovnatelné s populárními atrakcemi, jako jsou fotokoutky, je snadno zařaditelný do široké škály eventů.

© Creative Dreamers

Ochutnejte Magnum Pleasure Bar naživo

Chcete si tento koncept vyzkoušet na vlastní kůži? Přijďte 27. března na Event Fest, kde bude bar představen. Přesvědčíte se, jak se z dezertu stává prémiový zážitek.

Chcete mít Magnum Pleasure Bar i na vaší akci? Rezervace jsou již otevřené. Více informací najdete na magnumpleasurebar.cz.