Jediné kliknutí může firmu připravit o zákazníky, reklamní kampaně i významnou část příjmů. Stále více podnikatelů totiž staví svůj byznys na reklamních účtech Google Ads A Meta. Pokud pak dojde k jejich zablokování, mohou být důsledky okamžité a velmi citelné.
„První pravidlo je nepanikařit, ale jednat rychle,“ upozorňuje advokát Jakub Klodwig z kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba, který se specializuje na IT právo a digitální regulaci. Podle něj je nejdříve potřeba zjistit, proč ke ztrátě přístupu vůbec došlo. Důvodem nemusí být pouze porušení pravidel platformy. Může jít také o hackerský útok, technickou chybu nebo omezení konkrétní služby. Každá situace přitom vyžaduje jiný postup.
Experti doporučují okamžitě ukládat veškerou komunikaci s platformou, pořizovat screenshoty a archivovat e-maily, faktury nebo data z reklamních kampaní. Častou chybou je podle Klodwiga snaha problém řešit improvizovaně. „Uživatelé někdy mažou příspěvky, zakládají náhradní účty nebo posílají několik vzájemně si odporujících odvolání. Tím si mohou svou pozici výrazně zhoršit,“ varuje.
Vedle samotné blokace je důležité dokumentovat také ekonomické dopady. Právě prokazování vzniklé škody bývá později jedním z nejsložitějších bodů sporu.
DSA mění vztah mezi platformami a uživateli
Významnou změnu přineslo evropské nařízení o digitálních službách (DSA), které posiluje procesní práva uživatelů vůči online platformám. Pokud je účet omezen kvůli obsahu nebo údajnému porušení pravidel, musí platforma takové rozhodnutí jasně zdůvodnit. Obecné oznámení o porušení podmínek podle právníků často nestačí. Uživatel by měl vědět, jaké konkrétní pravidlo porušil, jaké opatření bylo přijato a jak se může proti rozhodnutí bránit. DSA také zavádí možnost interního přezkumu rozhodnutí a v některých případech i využití certifikovaného mimosoudního řešení sporů.
Pokud interní reklamace neuspěje, mohou se podnikatelé obrátit na specializované certifikované subjekty. Mezi nimi jsou například Central European Appeals Hub nebo slovenský IH21 – Digitálny ombudsman, které umožňují řešit některé spory také v češtině. Výhodou je nižší nákladovost oproti soudnímu řízení. Nevýhodou pak skutečnost, že rozhodnutí těchto institucí není pro platformu přímo závazné.
V případech, kdy zablokovaný účet ohrožuje samotné fungování firmy, může být podle odborníků na místě také soudní ochrana. U naléhavých situací lze využít předběžné opatření, které umožňuje relativně rychlou reakci soudu.
Nejlepší obranou je prevence
Právníci zároveň upozorňují, že žádná firma by neměla být stoprocentně závislá na jediné platformě. Důležitá je správa přístupových práv, vícefaktorové ověřování, pravidelné zálohování obsahu i budování vlastních komunikačních kanálů. „Žádný účet by neměl být jediným vypínačem vašeho podnikání,“ uzavírá Jakub Klodwig.
Právě rostoucí závislost firem na digitálních platformách dělá z problematiky blokovaných účtů stále důležitější téma. DSA sice přineslo nové možnosti obrany, podle odborníků ale ani zdaleka nenahrazuje důslednou prevenci a průběžnou kontrolu digitálních rizik.