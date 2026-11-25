AI dnes pomáhá psát příspěvky, nastavovat kampaně i odpovídat zákazníkům. Tři marketéři se zkušenostmi z projektů pro Nestlé a Microsoft i z mediálních domů MAFRA a Burda International na ní staví svůj nový start-up. Sázejí ale na to, co stroje nenahradí: úsudek, transparentnost a dlouhodobé vztahy.
Marketingový byznys dlouho měřil hlavně tempo růstu a výši marží. Aleš Hovorka, Milan Růžička a Filip Huněk v něm strávili dohromady přes 35 let a rozhodli se jít jinou cestou. Blue Line chce menším a středním firmám, klubům či obcím dát marketing, jaký si dřív mohly dovolit jen velké značky, a růst s nimi dlouhodobě. „AI nám pomáhá rychleji zpracovat podklady a připravit návrhy. Na nás je pochopit, čeho chce klient dosáhnout, zvolit směr a převést ho do konkrétní kampaně. Technologie mají tenhle proces usnadnit a dát nám víc prostoru pro kreativní práci a rozhodování,“ říká Milan Růžička.
AI je pro menší firmy šance: díky ní si mohou dovolit to, co dřív vyžadovalo celé marketingové oddělení. Rizikem je, že se z marketingu stane anonymní výroba obsahu. „AI nám bere rutinu, ne odpovědnost. Každý výstup připravuje a kontroluje člověk a poslední slovo má vždy klient,“ říká Aleš Hovorka.
Tři zakladatelé přinášejí tři různé zkušenosti. Huněk vedl agenturně digitální projekty pro Coca-Colu, Nestlé nebo Johnson & Johnson a ve Wundermanu řídil globální provoz na třech kontinentech. Hovorka připravoval e-maily pro Microsoft a vedl e-mailový marketing Pilulka.cz a Studia Moderna. Růžička působil v Mediální skupině MAFRA, Ahou Public Relations a Burda International. Dnes pro e-shopy a B2B firmy připravuje marketingové strategie a reklamní koncepty, tvoří obsah a videa a řídí kampaně na Facebooku a Instagramu. „Dobrá spolupráce musí dávat smysl oběma stranám. Chceme, aby s námi klient rostl a za pět let měl pocit, že to byla dobrá investice,“ dodává Filip Huněk.
Blue Line už pracuje s prvními klienty, od regionálních firem po sportovní kluby, a sportovní marketing chce rozvíjet jako jeden ze svých pilířů. Vyvíjí také vlastní nástroj, který spojí rychlost AI s lidským úsudkem a menším firmám marketing ještě víc zjednoduší.