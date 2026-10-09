Od Tokio Hotel až po Labubu. 20 let českého vyhledávání na Googlu v časové ose

Volby a dramatické historické milníky, ale i fenomenální sportovní úspěchy, mánie od Pokémon GO po Fidget spinner a loučení s hudebními ikonami. Už dvacet let zrcadlí vyhledávač Google to, čím česká společnost žije, nad čím hloubá i čím se baví. Při příležitosti dvacátého výročí působení Googlu v Česku přináší unikátní pohled na dvě dekády českých internetových trendů. Ty navíc v originální skladbě chytře zhudebnil písničkář Pokáč.
Žebříčky nejvyhledávanějších výrazů z let 2006 až 2025 ukazují, jak se během dvaceti let proměnil každodenní život na internetu. Od časů, kdy jsme hledali SMS zdarma a chatovací rozhraní pro ICQ Qip, jsme se přesunuli k éře chytrých telefonů, streamovacích služeb, kryptoměn a popkulturních fenoménů.
Unikátní pohled na technologický vývoj Česka
Dvacet let vyhledávání nabízí fascinující pohled na technologický vývoj Česka. V letech 2006 až 2009 jsme začínali vyhledáváním služeb jako Digi TV, Qip, SMS zdarma či Aukro.
Následný příchod platformy YouTube nebo premiéry prvních generací iPhonu a iPadu zásadně proměnily způsob, jakým komunikujeme. Od nákupních horeček na Lidl e-shopu či About You jsme postupně přešli k tématům jako Bitcoin, online výuka skrze Google Classroom až po virální zásahy značek jako Popeyes, OnePlay nebo Reebok.
Sportovní triumfy, osobnosti a národní loučení
Velkou část vyhledávání tvořily sportovní triumfy. Zlatá hokejová mistrovství světa z let 2016 a 2024 nebo zimní olympiády stabilně plnily první příčky. K absolutním hrdinům vyhledávání se zařadili Ester Ledecká po svém senzačním dvojitém zlatu v roce 2018 nebo hokejový ostrostřelec David Pastrňák v roce 2024. Od prvních ročníků, kdy žebříčkům dominovala kapela Tokio Hotel v roce 2006, se v hledáčku Čechů objevovaly světové star jako Adele či Dua Lipa, ale i výrazné tváře domácí politické a společenské scény.
Internet byl pro Čechy místem, kde oslavovali své hrdiny, ale zároveň sdíleli zármutek nad odchodem významných osobností. Nejsilnější vlnu vzpomínek v historii českého vyhledávání vyvolal v roce 2019 odchod Karla Gotta. Lidé často vzpomínali a hledali informace také o Ivetě Bartošové, zpěvačce Anně Slováčkové či rockové legendě Ozzym Osbourneovi. Ze zahraničních osobností rezonovala úmrtí Robina Williamse, Aviciiho či Freddieho Mercuryho.
Volby, reality show a unikátní desetileté cykly
Volby a celospolečenská témata patřila po celých dvacet let k nejsilnějším hybatelům českého vyhledávání. Prezidentská i parlamentní klání se pravidelně umisťovala na prvních příčkách žebříčků. Mimořádný zájem vzbudily také zahraniční volební souboje, mezi kterými rezonovala jména vítězů. V USA to byl v roce 2016 Donald Trump a o 8 let později zvítězil na Slovensku Robert Fico.
Unikátním úkazem v datech se stalo heslo Sčítání lidu. To se s přesností celostátní periodicity stalo absolutní jedničkou vyhledávání jak v roce 2011, tak přesně o deset let později v roce 2021.
Mimo to Češi vyhledávač intenzivně využívali jako spolehlivý zdroj informací v klíčových krizových momentech. Ať už šlo o pandemii koronaviru v roce 2020, válku na Ukrajině o dva roky později, konflikt v Izraeli a Gaze v roce 2023 nebo zavedení digitálního systému přihlášek DiPSy v roce 2024.
Od Superstar přes Vyvolené až po popkulturní fenomény
Popkultura a zábava odrážejí proměnu médií i to, jakým způsobem konzumujeme obsah. Dvě dekády přinesly celou řadu virálních vln. Zatímco v roce 2006 lidé hráli Oblivion a sledovali Prison break a Lost, později Česko podlehlo hrám PixWords v roce 2014, lovu Pokémon GO o dva roky později, točení Fidget spinnerem v roce 2017, slovnímu Wordlu v roce 2022 nebo sběratelskému šílenství kolem plyšových zvířátek Labubu a bizarním cenovým zmatkům značky Reebok v roce 2025.
Stejně tak jsme sledovali vývoj od televizních reality show Superstar, Vyvolení či Partička přes seriálové fenomény jako Most!, Černobyl či Devadesátky až po éru globálního streamingu zastoupenou hity Hra na oliheň, Stranger Things či novou tuzemskou platformou OnePlay.
Dvě dekády v jedné písni: Google spojil síly s Pokáčem
U příležitosti oslav dvaceti let Googlu v České republice vznikl také unikátní umělecký projekt. Společnost navázala spolupráci s populárním písničkářem Pokáčem, který složil originální píseň vycházející z nejvyhledávanějších témat a dotazů za posledních dvacet let. Vznikla tak chytlavá hudební časová osa, která s nadsázkou a vtipem zachycuje klíčové historické, společenské i virální momenty, kterými Česko od roku 2006 žilo.
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