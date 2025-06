Nejznámějším influencerem je opět Kovy, Domi Alagia byla první jen chvíli

Známe výsledky nové vlny pravidelného Influencer monitoru – žebříčku popularity tuzemských influencerů, který každého půl roku připravuje Centrum pro marketingový výzkum a strategický marketing Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Loňské aktualizace žebříčku do značné míry zamíchaly se „starými pořádky“ na předních příčkách. Poslední vlna ale dokládá, že jak se do povědomí lidí lze dostat rychle, tak se z něj lze také rychle vytratit.

Influencerce a účinkující v loňské reality show TV Nova Love Island Domi Alagii se v Influencer monitoru z přelomu let 2024/25 podařilo z první příčky nejznámějších českých influencerů sesadit Kovyho, který žebříčku kraloval od roku 2019, kdy Centrum pro marketingový výzkum a strategický marketing Fakulty podnikohospodářské VŠE s pravidelným monitorováním známosti influencerů začalo.

Nejnovější vlna Influencer monitoru nicméně ukazuje, že Kovy, který nedávno pokořil milník milionu odběratelů na svém kanálu na Youtube, je po krátké pauze zpátky na prvním místě a Domi Alagia skončila až na pátém. Zpátky je v první pětici osobností také Leoš Mareš, který se v ní stabilně pohyboval až do zlomové aktualizace z konce přelomu loňského a letošního roku.

Top 10 Top of mind influencerů, květen 2025:

Kovy Anna Šulc Mikýř Leoš Mareš Domi Alagia MenT Jirka Král Shopaholic Nicol Sugar Denny Tary

Obdivuhodná sláva Leoše Mareše

„Influencer monitor v poslední době sleduje velmi zajímavý vývoj toho, jak se bude vyvíjet známost Domi Alagie, která se extrémně proslavila během velmi krátké doby. Pokud nepřijde s něčím novým, tak může v žebříčku rychle klesat. Přesto páté místo je velmi vysoká pozice vzhledem k tomu, že ještě v roce 2023 nebyla ani v první patnáctce,“ říká Radek Tahal z Katedry marketingu FPH VŠE, který projekt Influencer monitor vede.

„Zároveň sledujeme Leoše Mareše a jeho obdivuhodnou schopnost zapsat se do povědomí prakticky všech generací, včetně té mladé, ke které má stále větší věkový odstup,“ dodává Tahal s tím, že zatímco Mareš se do první pětky vrátil, Nikol Leitgeb, která se v ní také stabilně držela spolu s ním, v posledním roce zmizela z žebříčků úplně, protože pro generaci 15-34 let přestává být relevantní, nehledě na její přetrvávající známost mezi staršími.

Z žebříčku vypadl také Vláďa Kadlec, který byl na přelomu let 2024/25 na sedmém místě. Ještě před rokem přitom také v Influencer monitoru vůbec nefiguroval.

„Stává se, že se v první desítce objeví někdo ‚na skok‘ a zase zmizí, protože se do povědomí dostane kvůli nějaké kauze, projektu či nevydrží nebo nechce budovat pozornost dlouhodobě,“ říká Jana Kovářová z Katedry marketingu FPH VŠE.

„Zase uvidíme, jestli letošní reality shows opět pomůžou novým osobnostem na vyšší příčky žebříčku, to bude určitě zajímavé sledovat,“ uzavírá Kovářová.