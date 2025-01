Domi Alagia sesadila z prvního místa nejznámějších influencerů Kovyho

Centrum pro marketingový výzkum a strategický marketing Fakulty podnikohospodářské VŠE vydalo novou aktualizaci Influencer monitoru, který každého půl roku sleduje známost tuzemských influencerů a postoje jejich sledujících.

Nejnovější výsledky ukazují, že rok 2024 znamenal pro žebříček nejznámějších influencerů zásadní zlom. Vstupenkou na přední místa se ukazují být reality show.

Zatímco po celou řadu let byla na předních příčkách Influencer monitoru stejná jména pouze s menšími a postupnými změnami, loňský rok přinesl revoluci.

Z prvních pěti příček úplně vypadl Leoš Mareš i Nikol Leitgeb, kteří žebříček léta vedli spolu s Kovym. Ten vůbec poprvé od vzniku Influencer monitoru v roce 2019 sestoupil z první příčky na druhé místo, které sdílí s Annou Šulc.

Na první místo se vyhoupla devatenáctiletá Domi Alagia, která se ještě před rokem neobjevovala ani mezi prvními patnácti nejčastěji vybavenými influencery.

„Domi Alagia se na špičku Influencer monitoru dostala během podzimu. Zásadní roli proto zřejmě hrálo její zapojení v show Love Island 2024, kterou vysílala TV Nova,” usuzuje Radek Tahal z Katedry marketingu FPH VŠE, který projekt Influencer monitor vede.

Domi Alagia v show Love Island 2024

© TV Nova

„Nova umí s reality show v posledních letech velmi dobře pracovat, jsou schopni vytěžit osobnosti i dramata, která se v televizi odehrávají, a přenést je na sociální sítě. Tím je představí také mladšímu publiku, pro které televize není nutně primární médium, a tím krátkodobě zvedají popularitu účinkujícím,” doplňuje Jana Kovářová, která se na Katedře marketingu FPH VŠE na studium influencerů zaměřuje.

Raketový růst popularity nových tváří zřejmě budeme vídat častěji

Obdobným způsobem se přitom na přední příčky Influencer monitoru dostal v létě 2024 Martin Mikyska alias Mikýř. Díky své účasti v soutěži Survivor Česko & Slovensko, kterou vysílala taktéž TV Nova, v loňské letní vlně Influencer monitoru přeskákal nespočet příček rovnou na druhé místo a stal se rázem jedním z nejznámějších tuzemských influencerů.

„Mikýř svou účast v soutěži dokázal se svým týmem extrémně dobře vytěžit na svých sociálních sítích i placených kanálech a snažil se úspěch využít i ve vědomostní soutěži. Jak sám reflektuje v novém videu, v posledních dvou letech experimentoval s různými typy videí a námětů, ale odklonil se od obsahu, na kterém vyrostl,” komentuje Jana Kovářová z Katedry marketingu FPH VŠE.

„Survivor k Mikýřovi přivedl nové sledující, ale právě proto, že reality show není jeho standardní téma, tak ti, kteří ho sledovali kvůli Survivoru, nemusí jeho běžný obsah sledovat pravidelně dál,“ myslí si Kovářová.

Podle Kovářové je pak ale na každém influencerovi, jak popularitu získanou v době trvání show dokáže či nedokáže vytěžit. Dle nejnovějších výsledků je nyní Mikýř na pátém místě za Sugar Denny, která se v pětici nejznámějších jmen objevila naposledy v létě 2023.

„Profilů, kterým se míra okamžitého vybavení raketově zvedne a následně zase poklesne, budeme vídat víc,“ myslí si na základě posledních dvou vln Influencer monitoru Kovářová.

Influencer monitor | zdroj: Centrum pro marketingový výzkum a strategický marketing Fakulty podnikohospodářské VŠE

Nikol Leitgeb z Influencer monitoru úplně zmizela

Nikol Leitgeb, která se od počátku existence Influencer monitoru pohybovala na prvních příčkách a v poslední letní vlně byla ještě na pátém místě, z žebříčku vypadla úplně – neobjevuje se ani mezi 17 „top of mind“ osobnostmi, ani mezi 15 nejčastěji spontánně vybavenými jmény – jinými slovy, z Influencer monitoru úplně zmizela.

„To ale neznamená, že by zmizela ze sociálních sítí. Svůj obsah čím dál více spojuje se svým nadačním fondem Radovan a se svými sledujícími sdílí rodinný život, i ve formě nového pořadu Takový to naše na platformě Forendors. To může rezonovat spíše se starší cílovou skupinou, než se kterou pracuje Influencer monitor,“ myslí si Jana Kovářová z Katedry marketingu FPH VŠE.

To že Nikol Leitgeb je stále velmi významnou influencerkou bylo podle ní možné vidět velmi nedávno. „Jejímu Instagramu vůbec nelze upřít sílu hýbat s českou veřejností, před Vánoci i skrze něj vybrala přes 20 milionů korun na financování výzkumu léčby pacientů trpících Angelmanovým syndromem,“ říká Kovářová.

TikTok už mají přes dvě třetiny respondentů

Dobytí prvního místa v žebříčku Domi Alagiou je významné také z toho důvodu, že ji většina respondentů zná ze sítě TikTok, na které má v každé vlně Influencer monitoru profil větší podíl respondentů. Nyní už jde o více než dvě třetiny dotázaných.

V první sedmnáctce nejznámějších osobností využívá TikTok jako primární sociální síť spolu s Domi Alagiou jen Ema Krajčinovič. I mezi zavedenými influencery, jako jsou Sugar Denny, Anna Šulc či Leoš Mareš, lze nicméně pozorovat růst popularity na TikToku, byť zatím jen velmi malý.