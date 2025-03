Instagram v Česku narazil na strop. Počet uživatelů stagnuje 

Podle analýzy společnosti BGRAM dosáhl Instagram v Česku svého vrcholu. Počet uživatelů se od května 2024 drží na 3,95 milionu a prostor pro další expanzi je minimální.

Počet uživatelů ve věkové kategorii 18–24 let se v lednu 2024 pohyboval na hodnotě 1 242 700, v březnu klesl na 1 188 400, ale od května se stabilizoval na 1 252 000. Loňský březen se také ukázal jako měsíc s největším poklesem aktivity uživatelů. Engagement klesl napříč věkovými kategoriemi, nejvíce ale zasáhl mladé ve věku 18–24 let.

Zároveň došlo k zajímavému posunu v genderovém rozložení uživatelů. Od ledna do května se zvětšil z 147 000 na 162 400 ve prospěch žen. Instagram je nadále platformou s převahou ženského publika, které tvoří 56,9 procenta uživatelů oproti 43,1 procenta mužů.

Sezónní trendy: jak ovlivňují engagement?

Příčiny březnového poklesu engagementu lze hledat v chování uživatelů. Mladší generace se v tomto období soustředí na studium a přípravu na zkouškové období, roste tak čas strávený offline. Po zimě se také zvětšuje venkovní aktivita, což se odráží na menším zapojení na sociálních sítích. Zároveň nelze vyloučit přesun části uživatelů na jiné platformy.

„Na základě našich dat vidíme, že sezónní změny chování mají na engagement výrazný vliv, a značky by s tím měly počítat,“ říká Katka Pavlíčková, CEO a strategist společnosti BGRAM.

Ačkoliv sezónní výkyvy ovlivňují engagement každý rok podobně, řada firem na ně nereaguje. V letních měsících (zejména v červenci a srpnu) aktivita také klesá, protože lidé tráví více času offline. Naopak na podzim se engagement opět zvyšuje.

Některé značky na propad reagují panikou, ale jde o přirozený jev. Namísto honby za novými sledujícími by se firmy měly zaměřit na kvalitu engagementu. Obsah je třeba přizpůsobit sezónním trendům – to, co funguje v lednu, nebude efektivní v červenci. Období s nižší aktivitou na Instagramu nemusí znamenat krizi, ale příležitost k chytřejší strategii obsahu.