TV Nova omezí přetáčení reklam při zpětném sledování. Změna začne platit 18. listopadu

TV Nova od 18. listopadu 2026 mění pravidla pro přetáčení reklamních bloků při zpětném sledování svých volně dostupných stanic. Diváci už nebudou moci reklamní bloky při sledování z archivu libovolně přeskakovat. Nova změnu zdůvodňuje potřebou stabilnějšího financování vlastní tvorby a rostoucími náklady na výrobu původních pořadů.
Nové nastavení se týká pouze volně dostupných programů TV Nova, tedy stanic Nova, Nova Cinema, Nova Fun, Nova Krimi, Nova Lady a Nova Action. Změna se tak netýká placených tematických stanic skupiny.
„Chceme dál divákům přinášet kvalitní české seriály, zábavu, reality show i zpravodajství. To vyžaduje dlouhodobé a stabilní investice do původního obsahu, pro které potřebujeme předvídatelné financování. Reklama je jeho důležitou součástí a nové nastavení nám vytváří podmínky pro další rozvoj naší tvorby,“ říká Daniel Grunt, generální ředitel TV Nova.
Nova nabízí operátorům alternativu
Součástí změny je také nabídka pro televizní operátory. Nova jim umožňuje při zpětném sledování nahradit původní televizní reklamu digitální reklamou. V takovém případě by divák musel zhlédnout první tři minuty reklamního bloku, po jejich uplynutí by mohl jeho zbytek přetočit. Konkrétní podoba sledování reklam tak bude záviset také na tom, jakou variantu operátor využije. Pokud nabídku Novy na nahrazení televizní reklamy digitální reklamou nevyužije, zůstane při zpětném sledování původní televizní reklamní blok, který nebude možné přetočit.
Pro diváka tak změna neznamená pouze jednoduchý zákaz přetáčení. Nova současně vytváří možnost, jak prostřednictvím digitální reklamy zachovat určitou míru kontroly nad sledováním reklamního bloku. Rozhodnutí, zda tuto variantu nasadí, však zůstává na jednotlivých operátorech. Nova změnu spojuje především s ekonomikou televizního obsahu. Skupina v posledních letech rozšiřuje nabídku původních pořadů a současně čelí rostoucím nákladům na jejich výrobu. Reklama proto podle vedení stanice představuje jednu z důležitých součástí financování další tvorby.
Nové podmínky se začnou uplatňovat od 18. listopadu 2026 a vztahují se výhradně na zpětné sledování uvedených volně dostupných stanic TV Nova.