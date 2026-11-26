TikTok představil nové bezpečnostní nástroje pro rodiče i tvůrce. Jeho PR komunikaci v Česku a na Slovensku nově zajišťuje Boomerang Communication.
Agentura Boomerang Communication nově poskytuje TikToku PR služby a podporu v oblasti mediální komunikace na českém a slovenském trhu. Stává se kontaktním místem pro novináře, kteří mají dotazy k platformě nebo hledají témata spojená s její činností. Agentura plánuje médiím průběžně představovat novinky a další témata související s TikTokem. První z nich se týká bezpečnosti mladých uživatelů. Platforma je představila na londýnském fóru Safety and Innovation Forum 2026, kde oznámila například rozšíření rodičovské kontroly, pokrok v ověřování věku nebo nové nástroje pro rozpoznávání obsahu vytvořeného umělou inteligencí.
Rodiče získají větší přehled o aktivitách dětí
TikTok představil přepracovanou podobu funkce Rodinné párování (Family Pairing). Ta umožňuje rodičům propojit vlastní účet s účtem dospívajícího dítěte a společně upravovat bezpečnostní nastavení. Nově rodiče získají podrobnější informace o tom, kolik času jejich děti na platformě tráví, jaké mají online reakce a jaký obsah je zajímá. Aktualizace přináší také nové nástroje týkající se propojení účtů a soukromých zpráv. Funkci budou moci rodiče nově využívat také na počítačích.
TikTok změny zdůvodňuje potřebou rodičů lépe rozumět tomu, co jejich děti na sociální síti dělají. Samotné nastavování omezení podle společnosti nestačí. Důležitou roli hraje také vzájemná komunikace mezi rodiči a dospívajícími. „Bez potřebných souvislostí může být snaha porozumět digitálnímu světu dospívajících jako skládání puzzle potmě. Rodiče nám říkají, že nechtějí jen možnosti nastavení, ale také lepší přehled. Právě proto jsme Rodinné párování přepracovali,“ uvedl Valiant Richey, Global Head of Partnerships, Elections, and Market Integrity ve společnosti TikTok. Nová podoba Rodinného párování doplňuje opatření, která TikTok automaticky uplatňuje u účtů dospívajících. Patří mezi ně například soukromý účet, pravidla pro zobrazování obsahu podle věku nebo výchozí denní limit používání aplikace nastavený na 60 minut.
Další novinka se týká ověřování věku uživatelů. TikTok dokončil technické testování evropské peněženky digitální identity (EU Digital Identity Wallet). Ta by v budoucnu mohla platformě pomoci s ověřováním věku uživatelů. Cílem je zabránit přístupu dětem, které nesplňují minimální věkovou hranici pro používání TikToku, a zajistit dospívajícím prostředí odpovídající jejich věku. Společnost během testování zkoumala, jak propojit tuto technologii s vlastním systémem ověřování věku. Výsledky hodnotí pozitivně a chce na projektu dál spolupracovat s Evropskou komisí.
Nové nástroje mají rozpoznat AI obsah a chránit tvůrce
TikTok se na fóru věnoval také bezpečnosti v souvislosti s rostoucím množstvím obsahu vytvořeného pomocí umělé inteligence. Představil dva nástroje, které mají uživatelům usnadnit rozpoznávání takového obsahu a tvůrcům pomoci chránit jejich identitu.
Prvním je AI Detection Tool. Umožňuje zjistit, zda někdo vytvořil nebo upravil obrázek či video pomocí nástrojů umělé inteligence TikToku. Funguje také u obsahu staženého z jiných platforem a využít ho mohou i lidé, kteří na TikToku nemají účet. Nástroj se tedy zaměřuje na obsah vytvořený nebo upravený pomocí AI nástrojů samotné platformy.
Druhý nástroj, Likeness Detection, se zaměřuje na ochranu podoby tvůrců. Oprávněným tvůrcům umožňuje vyhledávat a nahlašovat obsah vytvořený umělou inteligencí, který bez jejich souhlasu využívá jejich podobu. TikTok už nástroj postupně zavádí po celém světě. Obě novinky navazují na dosavadní opatření platformy pro označování AI obsahu. Technologie TikToku již pomohly označit více než pět miliard videí vytvořených pomocí umělé inteligence.
Součástí oznámení byl také nový Educator’s Guide určený učitelům a školám. TikTok ho připravil ve spolupráci s pedagogy a odborníky na bezpečnost mladých uživatelů. Průvodce nabízí informace a materiály, které mají školám pomoci lépe porozumět fungování platformy i obsahu, se kterým se mladí lidé na TikToku setkávají. TikTok chce v rozvoji bezpečnostních nástrojů pokračovat a spolupracovat přitom s rodiči, pedagogy a odborníky na ochranu mladých uživatelů.