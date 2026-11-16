Na 20. vrcholném setkání vedoucích představitelů Telecom Review, které se konalo ve dnech 20.–21. října 2026 v hotelu Ritz-Carlton v dubajském komplexu Jumeirah Beach Residence, se přední představitelé odvětví zabývali tím, jak by spektrum v horní části pásma 6 GHz (U6GHz) a technologie 5G-Advanced mohly urychlit přechod zemí GCC (Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu) k připojení o rychlosti 10 Gbps.
Panel, který moderoval Issam Eid, skupinový ředitel pro marketing a partner společnosti Telecom Review Group, svedl dohromady Dr. Bilela Jamoussiho, zástupce ředitele Úřadu pro standardizaci telekomunikací ITU a vedoucího odboru studijních skupin a politiky (SPD); Jawada Abbassiho, vedoucího pro region MENA (Střední východ a severní Afrika) v organizaci GSMA; inženýra Saifa Bin Ghalitu, výkonného ředitele pro záležitosti technologického rozvoje v TDRA (Telekomunikačního úřadu a úřadu pro regulaci digitální správy); Dr. Mahmouda Sherifa, vedoucího oddělení inovací a technicko-obchodního rozvoje společnosti du; Dr. Aymana Elnashara, viceprezidenta pro technologickou strategii, architekturu a inovace společnosti etisalat; Stevena Liu, viceprezidenta pro marketing ICT a prodej řešení společnosti Huawei pro Blízký východ a Střední Asii; a Omara Sammana, vedoucího sítí pro oblast Perského zálivu ve společnosti Ericsson.
Základem je politika v oblasti spektra
Pokrok Spojených arabských emirátů v komerčním zavádění pásma U6GHz odráží význam prozíravé politiky v oblasti spektra a koordinace regulace. Inženýr Bin Ghalita nastínil plán využívání spektra v zemi, včetně přidělení 500 MHz v pásmu 6 GHz pro vnitřní Wi-Fi v roce 2020 a následného vymezení 700 MHz v pásmu 6,425–7,125 GHz pro mezinárodní mobilní telekomunikace (IMT) v Národním frekvenčním plánu na rok 2024.
Tato opatření pomohla připravit půdu pro komerční zavedení pásma U6 GHz společnostmi etisalat a du. „V souvislosti s komerčním spuštěním pásma U6 GHz bych rád zvláště ocenil společnost Huawei, s níž Spojené arabské emiráty spolupracují již více než 25 let. Společnost Huawei vždy plnila své závazky,“ uvedl inženýr Bin Ghalita. „Právě tento druh spolupráce proměňuje naše cíle v hmatatelný pokrok.“
Regulační orgány se musí rovněž zabývat kompatibilitou zařízení a koordinací rušení. „Úloha regulačního orgánu nekončí přidělením spektra; pokračuje tak dlouho, dokud se investice a partnerství nepromítnou do lepší praxe pro společnost,“ poznamenal inženýr Bin Ghalita.
Organizace GSMA poukázala na rostoucí mezinárodní dynamiku v oblasti pásma U6GHz, kdy země představující více než 80 % světové populace nyní podporují mobilní využití tohoto pásma a více než 60 hráčů mobilního ekosystému podporuje jeho rozsáhlé zavádění. Aby se odvětví posunulo směrem k 6G, Abbassi zdůraznil význam prosazování využívání spektra a zároveň uznání a prokázání širší ekonomické hodnoty licencovaného nasazení pásma U6GHz.
„Licencovaný přístup přináší sedminásobné ekonomické výhody oproti ponechání v nelicencovaném pásmu,“ poznamenal Abbassi. Dr. Jamoussi varoval, že rozdílné národní přístupy by mohly roztříštit ekosystémy zařízení a sítí, což by vedlo ke zvýšení nákladů. „Mezinárodní harmonizace bude zásadní pro to, aby se pokročilá konektivita stala dostupnější a interoperabilnější,“ uvedl.
Proměna potenciálu 10 Gbps v reálný výkon
Ultraširoké pásmo U6GHz umožňuje významný pokrok v oblasti špičkových datových rychlostí; společnost du oznámila špičkovou datovou rychlost 10 Gbps v rámci demonstrace technologie 5G-Advanced kombinující spektrum U6GHz a Sub-3 GHz. Dr. Sherif označil tento úspěch za milník pro širší telekomunikační ekosystém Spojených arabských emirátů. „Tento úspěch je obzvláště pozoruhodný vzhledem k roli technologie 5G-Advanced při propojování 5G a 6G. Existuje mnoho klíčových poznatků, které můžeme vyhodnotit při snaze o komercializaci 6G,“ zdůraznil Dr. Sherif.
Steven Liu označil pevný bezdrátový přístup (FWA), mobilní širokopásmové připojení a služby založené na umělé inteligenci za potenciální oblasti použití a zdůraznil, jak ultraširoké pásmo U6 GHz podporuje rychlejší domácí širokopásmové připojení a náročné mobilní aplikace, i když skutečný výkon bude záviset na konfiguraci sítě a podmínkách nasazení. Steven Liu zdůraznil, že odvětví může „prostřednictvím pásma U6 GHz přinést na trh novou úroveň inovativních služeb a vynikající uživatelský zážitek“.
Dr. Elnashar poukázal na nově vznikající nabídky pro podniky a spotřebitelské aplikace založené na umělé inteligenci. „Je to cesta, kterou jsme zahájili před dvěma či třemi lety prvním prototypem pásma U6GHz ve Spojených arabských emirátech,“ poznamenal. „Po zkušebním provozu, při kterém jsme předvedli rychlost 10 Gbps v downlinku i uplinku (přenosu dat ze sítě a do sítě ze zařízení), věřím, že poprvé překlenujeme propast mezi bezdrátovým připojením a optickým připojením.“ Omar Samman zdůraznil rostoucí požadavky na uplink a nízkou latenci ze strany aplikací umělé inteligence. „Růst uplinku již není pouhou předpovědí; již k němu dochází,“ řekl a poukázal na roli softwaru pro rádiové přístupové sítě podporujícího umělou inteligenci a aktualizovaného plánování oblastí pokrytí.
Příprava cesty pro vývoj 6G
Po skončení panelové diskuze se k panelistům připojili Allen Tang, prezident divize Bezdrátové sítě a cloudová jádrová síť – marketing a prodej řešení společnosti Huawei, a Toni Eid, zakladatel Telecom Review Group a generální ředitel společnosti Trace Media International, aby během exkluzivního ceremoniálu oficiálně oslavili první komerční spuštění sítě v pásmu U6GHz na světě a zdůraznili pokrok Spojených arabských emirátů při přechodu této technologie od plánování spektra ke komerčnímu nasazení.
Tento milník podtrhl ambici regionu urychlit přechod ke společnosti s rychlostí 10 Gbps. K dosažení této vize však bude zapotřebí konvergované infrastruktury, harmonizovaných standardů, připravenosti zařízení a udržitelných investic. Právě tyto faktory určí, jak efektivně GCC promění potenciál pásma U6GHz v reálnou konektivitu a podpoří přechod k 6G.
Příprava na sítě šesté generace (6G) v České republice se v současnosti nachází ve fázi strategického plánování, akademického výzkumu a mezinárodní koordinace. Dle národní úřadu pro kybernetickou bezpečnost se komerční nasazení sítí 6G očekává kolem roku 2030, přičemž standardizace by měla být dokončena přibližně v roce 2028.