Nová Sportegy Group zastřešuje pět oblastí od pořádání sportovních akcí přes marketing a média až po zastupování sportovců. Vedle sjednocení dosavadních aktivit plánuje také expanzi na zahraniční trhy.
Na českém trhu sportovního marketingu vzniká nová skupina Sportegy Group. Pod společnou značkou propojuje aktivity v oblasti pořádání sportovních akcí, marketingu, mediální komunikace, zastupování sportovců a organizace sportovních zážitků. Cílem je sjednotit dosavadní portfolio služeb a zjednodušit komunikaci s klienty i obchodními partnery. Do budoucna chce Sportegy rozvíjet své působení také za hranicemi Česka.
Nová struktura je rozdělena do pěti divizí: Events, Athletes, Marketing, Media a Experience. Jejich propojení má umožnit reagovat na různé potřeby značek i sportovních projektů, od přípravy marketingových spoluprací přes organizaci akcí až po mediální podporu a práci se sportovními osobnostmi. „Nabízíme sportovní marketing v 360 stupních. Od nápadu až po finální realizaci,“ říká CEO Sportegy Group Tomáš Pravenec.
Významnou část portfolia tvoří sportovní akce, které už mají na českém trhu své místo. Pod divizi Events spadá například cyklistická L’Etape Czech Republic by Tour de France, která v roce 2027 plánuje poprvé uspořádat tři samostatné závody. Dále sem patří bikový ČT Author Cup s třicetiletou tradicí, seriál Kolo pro život nebo projekt Zažij skialpy. Na tyto aktivity navazuje marketingová divize, která se zaměřuje na partnerské aktivace značek během sportovních akcí a utkání. Divize Experience pak připravuje sportovní zájezdy na významné zápasy a soutěže.
Vedle organizace akcí a marketingových spoluprací chce Sportegy rozvíjet také práci se sportovními osobnostmi a jejich mediálním obrazem. Divize Athletes zastupuje aktuálně 25 sportovců, mezi nimiž jsou například Petr Čech, Martina Sáblíková, Josef Dostál, Martin Fuksa, Metoděj Jílek, Adam Ondra, Lurdes Gloria Manuel nebo David Kratochvíl. Skupina chce některé z nich zapojit také do připravovaných akcí pro veřejnost v roce 2027, a to v roli ambasadorů. Mediální komunikaci sportovců, sportovních projektů i dalších klientů zajišťuje samostatná divize Media.
Sjednocení aktivit pod jednu značku má podle Pravence vytvořit základ pro další rozvoj. Skupina chce stavět na zkušenostech týmu a znalosti českého sportovního prostředí, zároveň ale nechce zůstat pouze na domácím trhu. „Určitě máme ambice i směrem k zahraničním sportovním trhům. I proto jsme naše aktivity sjednotili pod Sportegy Group. Zjednoduší to komunikaci nejen v rámci Česka, ale také za jeho hranicemi,“ dodává Pravenec.