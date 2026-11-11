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Reklama v ChatGPT má první česká data. Nejlépe fungují produktové feedy

První kampaně na českém trhu dosáhly průměrného CTR 0,79 %. Nejlépe si vedl e-shop s produktovým feedem, jehož míra prokliku překročila 3 %.

Reklamy v ChatGPT se v Česku zobrazují od konce srpna a první výsledky naznačují, pro jaké inzerenty může být nový formát zajímavý. Agentura LCG New Media představila data z pěti reklamních účtů, které od začátku září do 2. listopadu zaznamenaly 180 tisíc zobrazení a 1426 prokliků. Průměrná míra prokliku dosáhla 0,79 % a cena za klik se pohybovala kolem 30 korun. Hodnota je srovnatelná s výsledky z USA (0,73 %) a Velké Británie (0,74 %). Jde zatím o omezený vzorek, nikoli o oborový benchmark.

Reklamní prostor je dostupný dospělým uživatelům bezplatných tarifů Free a Go. Sponzorované sdělení se zobrazuje jako jasně označená karta pod odpovědí chatbota. Obsahuje titulek, popis, obrázek a odkaz, přičemž samotnou odpověď ChatGPT nijak neovlivňuje. Od 31. srpna 2026 si české firmy mohou kampaně zakládat samy prostřednictvím Ads Manageru. Podle LCG New Media je hlavní odlišností formátu skutečnost, že uživatelé v AI nástrojích nehledají pouze pomocí klíčových slov, ale popisují konkrétní situace a potřeby. Reklama tak může vstupovat do rozhodování zákazníka už ve chvíli, kdy zvažuje různé možnosti.

Největší potenciál mají e-shopy a služby

Podle zářijové analýzy Marketing Mineru se reklama objevila v 74,7 % z 10 800 odpovědí na komerční dotazy. Častější byla u dotazů uživatelů, kteří se již přibližovali k nákupnímu rozhodnutí. Téměř polovinu reklam přitom tvořila sdělení menších webů.

Z dosavadních zkušeností LCG New Media vycházejí nejlépe e-shopy využívající produktové feedy. U jednoho z nich překročilo CTR 3 %. Příležitost mají také poskytovatelé služeb, B2B společnosti a vzdělávací instituce, které prostřednictvím reklamy získávají poptávky. Inzerce ovšem není dostupná pro všechny obory. Evropská pravidla omezují například většinu finančních a zdravotnických produktů, právní služby, alkohol, hazard nebo politickou reklamu. Cílení navíc vychází z kontextu konverzace, nikoli z personalizovaných publik.

Placená reklama nezaručuje doporučení chatbotu

Placená inzerce a přirozená viditelnost značek v odpovědích umělé inteligence představují dvě odlišné disciplíny. Zakoupené reklamní umístění samo o sobě neznamená, že ChatGPT značku následně doporučí nebo ji bude častěji zmiňovat v organických odpovědích. Podle ukázky LCG New Media z trhu doplňků stravy získala značka s méně než 7 % reklamních investic čtvrtinu všech zmínek v odpovědích AI ze sledovaného souboru. Výsledek tak ukazuje, že vyšší reklamní rozpočet nemusí automaticky znamenat lepší viditelnost značky v generovaných odpovědích.

Agentura proto doporučuje vnímat ChatGPT Ads zatím jako doplňkový kanál a nové kampaně nejprve testovat. Pro vyhodnocení navrhuje šest až osm týdnů, samostatný rozpočet a měření, které kromě prokliků sleduje také nové zákazníky a zájem o značku. Minimální denní rozpočet kampaně činí 15 eur, tedy přibližně 350 korun. Cena za proklik se přitom podle zkušeností agentury od září zvýšila nejméně o polovinu. „Kdo začne dřív, učí se levněji. Cena za klik je dnes o polovinu i víc vyšší než v září a pravidla i formáty se mění v řádu týdnů,“ říká Dmitrij Dudnik, Technical Director LCG New Media.

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