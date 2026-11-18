Český Knihobot vstupuje oficiálně na polský trh pod značkou Bookbot. Ještě před spuštěním tam získal více než 12 tisíc registrovaných zákazníků, kteří si za poslední rok objednali desítky tisíc knih. Do pěti let chce firma dosáhnout velikosti současného českého trhu.
Polští zákazníci začali využívat služby Knihobotu ještě předtím, než společnost na tamním trhu oficiálně zahájila činnost. Česká firma nyní na dosavadní zájem navazuje a vstupuje do Polska pod mezinárodní značkou Bookbot.pl. Více než 12 tisíc registrovaných uživatelů si za poslední rok objednalo desítky tisíc knih, přestože nabídka dosud nebyla místnímu trhu nijak přizpůsobena. „Polský trh jsme si nevybrali od stolu. Data nám jasně ukázala, že tam po naší službě je poptávka, i když jsme pro ni zatím nic neudělali. To je pro vstup na nový trh nejlepší možná výchozí pozice. Teď přicházíme s plnohodnotnou službou a očekáváme rychlý růst,“ říká Dominik Gazdoš, CEO Knihobotu.
Polsko je se zhruba 37 miliony obyvatel největším trhem střední a východní Evropy. Podle Gazdoše představuje v přepočtu na aktivní čtenáře přibližně dvojnásobek českého trhu. Firma si proto stanovila cíl dosáhnout v Polsku během pěti let velikosti, jakou má nyní v Česku. Společně s Německem by se tak země měla stát jedním z hlavních pilířů jejího zahraničního podnikání.
Bookbot chce na polském trhu nabídnout model, který podle firmy v současnosti nemá přímou obdobu. Zákazníci mohou knihy, které už přečetli, nabídnout k dalšímu prodeji prostřednictvím několika fotografií jejich hřbetů. Pokud je společnost přijme do prodeje, zajistí jejich bezplatné vyzvednutí, nafocení i následný prodej. Nabízet bude možné knihy v polštině i dalších jazycích, přičemž nabídka na webu bude zahrnovat tituly od prodávajících z celé Evropy.
Zahraničí už tvoří 55 % obratu
V prvním roce oficiálního působení očekává Knihobot v Polsku obrat kolem 20 milionů korun. Zahraniční trhy přitom již nyní představují 55 % celkových tržeb společnosti. Významnou roli v expanzi hraje také Německo, kde Knihobot pod značkou Bookbot meziročně vyrostl přibližně o 160 %.
Firma se současně zaměřuje na efektivitu a kontrolu nákladů. „Dobrovolně jsme vyměnili co nejvyšší tempo za efektivitu a větší kontrolu. Naším aktuálním cílem je totiž také hlídat celkové náklady a s nimi spojenou ziskovost, což se nám daří,“ dodává Gazdoš.
Knihobot vznikl v roce 2019 a patří mezi evropské společnosti zaměřené na prodej knih z druhé ruky. Kromě Česka působí také na Slovensku, v Rakousku, Německu, Polsku, Francii, Itálii, Španělsku, Belgii a Nizozemsku.