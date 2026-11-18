Marketingová agentura Mineli jmenovala Karolínu Svitálkovou na pozici chief commercial officer. Jejím úkolem bude rozvoj obchodních aktivit i plánovaná expanze agentury.
Marketingová agentura Mineli rozšiřuje své vedení o novou obchodní ředitelku. Na pozici chief commercial officer (CCO) nastoupila v listopadu Karolína Svitálková, která dosud působila v agentuře Czech Promotion. Na starosti bude mít především získávání nových klientů. Od roku 2027 se má podílet také na geografické expanzi agentury, která plánuje nejprve posílit svou přítomnost na Moravě a následně vstoupit na zahraniční trhy. „Na novou roli se moc těším. Bude komplexnější než moje dosavadní práce a přinese mi přímý vliv na růst a další vývoj agentury,“ říká Svitálková.
V Czech Promotion zastávala obchodní pozici zaměřenou na péči o klienty a rozvoj jejich marketingových aktivit. Věnovala se projektům napříč marketingovým mixem, od strategického plánování přes digitální komunikaci až po mediální kampaně. „S Karolínou sdílíme stejnou vizi růstu agentury. Navíc se profesně známe už roky, proto byla spolupráce přirozenou volbou ve chvíli, kdy jsme se rozhodli dát obchodu a expanzi samostatné vedení,“ říká Ondřej Hubatka, zakladatel agentury Mineli.
Mineli aktuálně spolupracuje se 17 klienty. Mezi její nové spolupráce patří projekty pro Penta Bank a norskou značku Oslo Skin Lab, pro kterou realizuje influencer kampaně v Česku a na Slovensku.