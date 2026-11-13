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Miliony dolarů za jednu epizodu seriálu? Kdo bere v Hollywoodu nejvíc

The Morning show - Jennifer Anniston
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Když hvězdy seriálu Přátelé před téměř třemi desítkami let dostaly kontrakt na milion dolarů za epizodu, byl z toho poprask. Od té doby byla meta milionového honoráře za jeden seriálový díl vrcholem, k němuž se dostalo jen několik vyvolených. Jenomže Hollywood se mění a hvězdy jako Jennifer Aniston nebo Sylvester Stallone vydělávají víc. Mnohem víc.

Současný televizní a streamovací trh prochází výraznou transformací a kontrakty se mění od základu. Přestože se celé odvětví potýká s omezováním nákladů, největší hollywoodské hvězdy stále dosahují na astronomické sumy. Jak ukazuje aktuální přehled magazínu Variety, honoráře za jedinou epizodu seriálu se u nejzvučnějších jmen pohybují na úrovni dvou milionů dolarů. Mezi rekordmany, kteří si za jednu epizodu připisují plné dva miliony dolarů, patří slavná jména jako Jennifer Aniston a Reese Witherspoon se seriálem The Morning Show, Chris Pratt v akčním hitu The Terminal List nebo akční ikona Sylvester Stallone účinkující v seriálu Tulsa King.

Zatímco v minulosti tvořila podstatnou část příjmů televizních hvězd dlouhodobá ziskovost z repríz a syndikace (tedy možnosti vysílat seriály na více stanicích zároveň, která se tvůrcům a hercům otevírá po sté odvysílané epizodě – pozn. aut.), dnešní streamovací éra pravidla zcela přepsala. Herci tak sice přicházejí o budoucí procenta z reprízování, avšak kompenzují to masivními částkami vyplacenými okamžitě v jednorázových smlouvách za celou sérii.

„Potřeba hvězd, které očekávané televizní seriály dokážou utáhnout, je větší než kdy dřív,“ cituje Variety jednoho agenta působícího v Hollywoodu. Do prestižního klubu milionových herců se řadí celá řada dalších celebrit. Částku 1,4 milionu dolarů inkasuje Kenneth Branagh, zatímco Harrison Ford a Jason Segel si za své role v seriálu Shrinking vydělají 1,3 milionu dolarů za epizodu. Honorář ve výši 1,2 milionu dolarů dostávají Kelly Reilly a Coleovi Hauserovi, hvězdy hitu Dutton Ranch.

Hranice rovného milionu dolarů za epizodu se pak stala standardem pro celou řadu dalších špičkových tvůrců a herců, mezi nimiž nechybí Zendaya, Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short, Robert De Niro či Nicolas Cage. Podle odborníků odrážejí tyto obří sumy nejen samotný herecký výkon, ale také kombinaci mezinárodního věhlasu, sílu značky dané osobnosti a schopnost přilákat diváky napříč generacemi v době, kdy se televizní a filmové světy definitivně propojily.

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Stanislav Šulc

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