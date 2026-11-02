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Harper’s Bazaar a Cosmopolitan bude od roku 2027 vydávat New Look Media

České edice časopisů Harper’s Bazaar a Cosmopolitan bude od roku 2027 vydávat společnost New Look Media. Dosavadní vydavatelství MAFRA tak po dlouholetém působení předá obě značky novému vydavateli, který plánuje rozvíjet jejich tištěný i digitální obsah a rozšířit také nabídku živých akcí.

New Look Media uzavřelo partnerství se společností Hearst Magazines International, na jehož základě převezme vydávání obou časopisů. Zařadí je tak do svého stávajícího portfolia, které zahrnuje mimo jiné tituly Euro, Dolce Vita a Muži v Česku.

Obě značky si mají zachovat svou dosavadní identitu. Nový vydavatel plánuje vedle tištěných vydání rozvíjet digitální obsah a pořádat další akce. Obsah českých redakcí mají doplnit vybrané materiály z mezinárodní sítě Hearstu. Nové formáty mají přinést také další možnosti spolupráce s komerčními partnery. Konkrétní podobu změn ani budoucí vydavatelské plány zatím společnost nepředstavila. „Harper’s BAZAAR a Cosmopolitan patří ve svých kategoriích ke světové špičce a těší mě, že nám Hearst svěřil jejich další rozvoj v České republice. Mediální prostředí se rychle mění a nové formáty přinášejí příležitosti oslovit více čtenářů a spolupracovat s našimi partnery novými způsoby,“ uvedl Miloš Štěpař, majitel New Look Media.

Dvě značky s dlouhou historií na českém trhu

Harper’s Bazaar vychází od roku 1867 a patří k nejstarším nepřetržitě vydávaným módním časopisům na světě. V České republice vychází od roku 1996. Cosmopolitan se zaměřuje na témata módy, krásy, vztahů, kariéry a zdraví a na českém trhu působí od roku 1994.

Změna vydavatele ukončí dosavadní spolupráci společnosti Hearst Magazines International s vydavatelstvím MAFRA. Prezident Hearst Magazines International Jonathan Wright poděkoval MAFRA za dlouholeté partnerství a péči o obě značky. Zároveň potvrdil zahájení spolupráce s New Look Media.

New Look Media na českém trhu vydává také byznysové a lifestylové tituly. Další podrobnosti o vedení redakcí, vydavatelských plánech a připravovaných projektech týkajících se obou časopisů mají následovat v samostatných oznámeních.

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