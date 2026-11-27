Fajn rádio upravuje programové schéma a posiluje propojení rozhlasového vysílání s digitálními platformami. Vedle známých moderátorů a online tvůrců přichází také s novým zpravodajským formátem Fajn Drop.
Rozhlasové stanice hledají nové způsoby, jak si udržet pozornost mladší generace, pro kterou jsou digitální platformy běžnou součástí každodenního života. Fajn rádio na tento trend reaguje změnou programové strategie. Od 18. listopadu nabízí nové programové schéma, které staví na známých moderátorech a tvůrcích z online prostředí. Součástí změn je také nový zpravodajský formát Fajn Drop, jenž nahrazuje dosavadní podobu zpravodajství stanice.
Zásadní změnou je role, kterou mají v nové strategii sehrávat TikTok, Instagram a YouTube. Fajn rádio je nechce využívat jen k propagaci pořadů a moderátorů. Obsah ze sociálních sítí má naopak přivádět nové posluchače k rozhlasovému vysílání a materiály vznikající přímo v rádiu mají následně pokračovat v online prostředí. Stanice tak počítá s obousměrným propojením jednotlivých kanálů. Propojuje rozhlasový obsah s digitální tvorbou a staví na osobnostech, které mají na sociálních sítích vlastní publikum. „Nechceme, aby Fajn rádio fungovalo odděleně od světa, ve kterém se naši posluchači každý den pohybují. Proto nestavíme na neznámých nových tvářích, ale na lidech, které mladé publikum už zná a sleduje na sociálních sítích,“ říká Chris Kaufman, programový ředitel Fajn rádia. Podle něj má být cílem propojit poslech rádia s konzumací digitálního obsahu a začlenit značku přirozeněji do každodenního života mladé generace.
Nové zpravodajství dostane vlastní instagramový profil
Jednou z nejvýraznějších programových novinek je Fajn Drop. Formát nahrazuje dosavadní podobu rozhlasového zpravodajství a zaměřuje se na aktuální témata, která jsou podle stanice relevantní pro mladé publikum. Pod mottem „Ne všechno je Fajn, proto vznikl Drop“ přináší zpravodajský servis každou celou hodinu mezi 6. a 17. hodinou. Součástí projektu bude také samostatný instagramový profil, na němž bude zpravodajský obsah dostupný i mimo vysílání. Fajn rádio tak rozšiřuje své aktivity na sociálních sítích také o samostatný obsahový formát, nikoliv pouze o komunikaci spojenou s hudbou a moderátory.
Proměnou prošlo také rozložení všedního vysílání a moderátorské obsazení jednotlivých bloků. Ranní Morning Boost nahradila Wake Up Show s Vítkem Zachem, Karolínou Kopíncovou a Adamem Olejárem. Dopolední Music Boost nově moderuje Kristýna Slavíková, zatímco Andrea Kautzká převzala polední Warm Up. Odpolední Fajn Drive se posunul ze 17. na 15. hodinu a nově jej moderují Honza Fiker s Jindrou Žampou.
Večerní program dává větší prostor objevování nové hudby. Od pondělí do čtvrtka vysílá Vendy Kožíková New Music Show, páteční večery patří Soně Machyňákové a pořadu Friday Special. Na New Music Show navazuje také formát Next Generation, který dává prostor mladým hudebním umělcům. Víkendové vysílání zůstává beze změny.
Aktuální programové schéma představuje první fázi změn, nikoliv jejich konečnou podobu. Fajn rádio plánuje během prosince a ledna postupně představovat další obsahové rubriky a formáty. Jednotlivé novinky chce průběžně vyhodnocovat a podle jejich fungování dále rozvíjet.