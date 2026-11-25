Masové protesty, varování novinářských organizací i kritika z Bruselu. Evropský parlament vyzval českou vládu, aby přepracovala reformu financování veřejnoprávních médií, která podle kritiků ohrožuje jejich nezávislost a může být v rozporu s evropskou legislativou.
Evropský parlament přijal 25. listopadu výraznou většinou usnesení, v němž upozorňuje na hrozby pro svobodu médií, nezávislost veřejnoprávního vysílání a principy právního státu v České republice. Reaguje tak na připravovanou reformu veřejnoprávních médií, kterou prosazuje vláda Andreje Babiše. Podle schváleného návrhu by mělo dojít ke zrušení koncesionářských poplatků a jejich nahrazení financováním prostřednictvím státního rozpočtu. Kritici však upozorňují, že právě tento krok může zvýšit závislost České televize a Českého rozhlasu na aktuální politické reprezentaci.
Evropský parlament ve svém usnesení konstatuje, že návrh postrádá klíčové pojistky nezávislosti a činí veřejnoprávní média zranitelnější vůči politickému tlaku i rozpočtovým rozhodnutím vládní většiny.
Více než 400 tisíc lidí v ulicích
Rozhodnutí europoslanců následovalo po bezprecedentní občanské mobilizaci. Podle Reportérů bez hranic (RSF) vyšlo 15. listopadu v Praze do ulic více než 400 tisíc lidí, kteří požadovali zachování nezávislosti médií a stažení reformy.
Návrh schválila Poslanecká sněmovna už 24. října v časných ranních hodinách. Od té doby čelí rostoucí kritice nejen ze strany domácí odborné veřejnosti, ale také evropských institucí a organizací hájících svobodu médií.
Reportéři bez hranic: Návrh odporuje evropským pravidlům
Organizace Reportéři bez hranic, která na rizika reformy upozorňuje dlouhodobě, rozhodnutí Evropského parlamentu uvítala. „Vládní návrh je zjevně navržen tak, aby oslabil veřejnoprávní média a narušil jejich nezávislost. Je v rozporu s Evropským aktem o svobodě médií (EMFA), který vyžaduje mimo jiné odpovídající, udržitelné a předvídatelné financování,“ uvedla zástupkyně RSF při Evropské unii Julie Majerczak.
Podle organizace by Evropská komise měla veřejně konstatovat rozpor reformy s evropskou legislativou a využít všechny dostupné nástroje k ochraně současného modelu financování založeného na koncesionářských poplatcích.
EMFA jako nový test pro členské státy
Europoslanci zároveň vyzvali české zákonodárce, aby zajistili plný soulad národní legislativy s Evropským aktem o svobodě médií. Ten vstoupil v platnost s cílem posílit mediální pluralitu, redakční nezávislost a ochranu novinářů napříč Evropskou unií. Podle usnesení musí jakákoli reforma zajistit veřejnoprávním médiím dostatečné, dlouhodobě udržitelné a předvídatelné financování. Současně má obsahovat účinné pojistky proti politickým zásahům do fungování redakcí, jmenování vedení médií či jejich odvolávání.
Evropský parlament také vyzval Evropskou komisi, aby situaci v České republice aktivně monitorovala, konzultovala ji s Evropským výborem pro mediální služby a v případě porušování pravidel využila dostupné právní nástroje.
Kritika útoků na novináře
Součástí přijatého usnesení je i odsouzení verbálních útoků na novináře a občanské organizace. Europoslanci upozornili na dehonestační kampaně a stigmatizující rétoriku vůči médiím ze strany politických představitelů a vyzvali členy české vlády, aby od podobného jednání upustili. Reportéři bez hranic už dříve kritizovali opakované slovní útoky premiéra Andreje Babiše i představitelů vládní koalice vůči některým médiím a novinářům.
Debata o české reformě zapadá do širší evropské diskuse o budoucnosti veřejnoprávních médií. Na konferenci pořádané letos v Evropském parlamentu zástupci médií a regulačních úřadů z Česka, Slovenska, Bulharska a Itálie upozorňovali na rostoucí zranitelnost veřejnoprávních institucí vůči politickým zásahům.
Případ České republiky se tak podle Reportérů bez hranic stává jedním z prvních významných testů toho, jak budou členské státy v praxi naplňovat požadavky Evropského aktu o svobodě médií. Pro evropské instituce i domácí mediální scénu může jít o precedent, který ovlivní budoucí podobu ochrany nezávislých médií v celé Evropské unii.