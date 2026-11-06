DOUGLAS sjednocuje mediální strategii v Evropě. Spolupráci s Dentsu rozšíří na 20 trhů

Skupina DOUGLAS Group rozšiřuje spolupráci s agenturou Dentsu na 20 evropských trzích. Nový mediální mandát se od ledna 2027 postupně rozšíří také do České republiky.
Skupina DOUGLAS Group, která provozuje síť parfumerií a obchodů s prémiovou kosmetikou, si po mezinárodním výběrovém řízení vybrala agenturu Dentsu jako svého mediálního partnera pro 20 evropských trhů. Dosavadní spolupráce fungovala v regionu DACH, který zahrnuje Německo, Rakousko a Švýcarsko. Nový mandát začne platit od 1. ledna 2027 a jeho zavádění bude probíhat postupně.
Dentsu bude pro skupinu zajišťovat strategické i operativní mediální poradenství. Cílem je sjednotit mediální strategii napříč jednotlivými trhy při zachování prostoru pro lokální specifika a potřeby zákazníků. Skupina chce zároveň lépe propojit budování značky s obchodními výsledky a zvýšit efektivitu mediálních investic.
Důraz na propojení médií, dat a commerce
Ve výběrovém řízení uspěla Dentsu s integrovaným přístupem, který propojuje strategii značky, mediální plánování, práci s daty a commerce. Návrh zahrnoval také operační model spolupráce, který má podpořit dlouhodobý rozvoj mediálních aktivit skupiny napříč Evropou. „Máme velkou radost z nového mezinárodního partnerství, které je pro DOUGLAS první spoluprací tohoto rozsahu. Dentsu spojuje silné strategické uvažování s orientací na obchodní výsledky a zároveň velmi dobře rozumí naší značce i našim ambicím pro budoucnost médií,“ uvedl Rik Strubel, Chief Marketing Officer DOUGLAS Group.
Mediální mandát se vztahuje na Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francii, Nizozemsko, Belgii, Polsko, Itálii, Českou republiku, Maďarsko, Slovensko, Portugalsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko a Španělsko.