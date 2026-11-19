Český rozhlas ve druhém a třetím čtvrtletí letošního roku posílil svou pozici na českém rádiovém trhu. Vedle růstu celkového denního i týdenního dosahu zaznamenaly rekordní výsledky stanice ČRo Plus a Radiožurnál Sport. Významně přitom roste také odložený poslech, který veřejnoprávnímu médiu přivádí téměř 200 tisíc posluchačů denně.
Český rozhlas významně posílil svůj celkový podíl na poslechovosti ve 2. a 3. čtvrtletí 2026. Rekordní poslech zaznamenaly stanice ČRo Plus a ČRo Radiožurnál Sport. Ve zveřejněných výsledcích měření poslechovosti českých rádií za druhé a třetí čtvrtletí letošního roku získal Český rozhlas v celkových číslech posluchače jak v denním poslechu, tak v týdenním dosahu. Podle výsledků Radioprojektu zvýšil Český rozhlas Radiožurnál podíl na trhu a nadále zůstává nejposlouchanější stanicí v denním poslechu na rozhlasovém trhu s průměrným denním poslechem 762 tisíc posluchačů a téměř stotisícovým náskokem před druhým rádiem v pořadí. Výrazně se dařilo také ČRo Plus a ČRo Radiožurnálu Sport, které znovu dosáhly na svá historická maxima denního poslechu. Roste i význam odloženého poslechu, denně tak v režimu on demand poslouchá stanice Českého rozhlasu téměř 200 tisíc lidí, v průměru jde o 13 % posluchačů.
ČRo Radiožurnál, který v porovnání s minulým obdobím mírně narostl v počtu denních i týdenních posluchačů, si drží TOP 1 pozici. V průměrném dni ho poslouchalo 762 tisíc posluchačů. Týdenní dosah byl 1 milion 807 tisíc posluchačů, což je o 88 tisíc více než minule, a podíl na trhu se zvýšil na 11,2 %, tedy na nejvyšší hodnotu mezi českými rádii. V denním poslechu posílil také ČRo Radiožurnál Sport, který poprvé dosáhl hranice 100 tisíc posluchačů denně. Publicisticko-zpravodajská stanice ČRo Plus dosáhla 181 tisíc posluchačů denně a v denním poslechu tak zaznamenala historicky nejvyšší hodnotu. „Výsledky Radioprojektu potvrzují nezastupitelnou roli Českého rozhlasu na radiovém trhu. Dlouhodobá dominantní pozice Radiožurnálu i rekordní výsledky ČRo Plus a RŽ Sport dokládají zvýšenou poptávku veřejnosti po důvěryhodném informačním servisu, kvalitní publicistice i profesionálním komentování sportovního děni,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Stabilní poslechovost kolem 300 tisíc posluchačů denně si udržuje ČRo Dvojka, její týdenní dosah se mírně navýšil na 802 tisíc. Kulturní stanice ČRo Vltava si i přes mírný pokles udržuje denní poslechovost nad hranicí 50 tisíc posluchačů. Denní poslech regionálních stanic ČRo zůstal beze změny (300 tisíc), posílil však jejich týdenní dosah (na 1 112 tis.) Nejposlouchanější regionální stanicí ČRo je stále ČRo Brno s 64 tisíci posluchači denně a týdenním dosahem 233 tisíc posluchačů.
Český rozhlas jako celek ve sledovaném období poslouchalo denně 1 milion 440 tisíc posluchačů, tedy o 12 tisíc více než v minulém období. V průměrném týdnu oslovil 3 miliony 209 tisíc posluchačů, což je o 54 tisíc více než minule. Podíl na trhu se zvýšil na 25,8 %.
Odložený poslech navyšuje dosah vysílání stanic ČRo
Od 2. pololetí 2025 je nedílnou součástí Radioprojektu měření odloženého poslechu (tzv. time shift +7 dnů)*, který reflektuje dynamicky rostoucí segment poslechu podcastů a pořadů z archivu (on demand poslech). Český rozhlas zařadil do tohoto měření své 4 klíčové celoplošné stanice – ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Plus , ČRo Vltava a regionální stanice ČRo.
Výsledky ukazují potenciál odloženého poslechu u veřejnoprávních stanic, který významně rozšiřuje jejich publikum. Celkově za stanice Českého rozhlasu jde o 199 tis. posluchačů denně. V průměru odložený poslech využívá 13 % posluchačů těchto stanic, konkrétně u ČRo Plus je to 37 %, ČRo Dvojka 15 %, ČRo Vltava 18 %, ČRo regionů 9 % a u Radiožurnálu pouze 5 %. Nejvíce denních posluchačů v rámci odloženého poslechu (time shift 0-7 dnů) získaly ČRo Plus (78 tisíc), dále ČRo Dvojka (52 tisíc), ČRo Radiožurnál (44 tis.), regiony ČRo (29 tisíc) a ČRo Vltava (11 tis.).
Následující graf ukazuje, jak se odložený poslech podílí na celku publika vybraných stanic.