ČKA se zastává médií veřejné služby. Financování má být stabilní a předvídatelné

Česká komora architektů se vyjádřila k aktuální debatě o financování České televize a Českého rozhlasu. Podle komory je důležité, aby zvolený model zajistil dlouhodobou stabilitu obou institucí a zároveň zachoval prostor pro nezávislou redakční práci.
Do debaty o budoucnosti financování médií veřejné služby vstupuje také Česká komora architektů (ČKA). Ve svém stanovisku z 3. listopadu upozorňuje na význam České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře pro informování veřejnosti a vzdělávání v tématech, která mají širší společenský dopad. Podle ČKA mezi ně patří také kvalita prostředí, ve kterém lidé žijí. Tedy nejen samotná architektura, ale také veřejná prostranství, urbanismus nebo podoba měst, obcí a krajiny.
Architektura potřebuje média, která ji dostanou k veřejnosti
ČKA připomíná, že s médii veřejné služby dlouhodobě spolupracuje. Společně s Českou cenou za architekturu a Českou televizí, Českým rozhlasem a ČTK představuje kvalitní architekturu, příklady dobré praxe, architektonické soutěže i významné realizace. Smyslem podle komory není pouze informovat o jednotlivých stavbách, ale zasazovat architekturu a téma vystavěného prostředí do širších souvislostí.
Právě Česká cena za architekturu je příkladem dlouhodobého propojení architektury s veřejnoprávními médii. V letošním 11. ročníku bylo přihlášeno 301 realizací, z nichž mezinárodní porota vybrala 25 nominovaných. ČKA zároveň uvádí, že medailonky nominovaných staveb byly v říjnu vysílány v hlavním vysílacím čase na ČT art a následně dostupné v iVysílání.
Pro architektonickou profesi tak média veřejné služby představují jeden z kanálů, prostřednictvím kterého se odborná témata dostávají mimo samotnou profesní komunitu. To je důležité zejména u témat, která mají přímý dopad na každodenní život, ale pro veřejnost mohou být na první pohled příliš odborná.
ČKA nechce předepisovat konkrétní model
Ve svém stanovisku komora nepředkládá vlastní návrh, jak přesně mají být média veřejné služby financována. Zdůrazňuje ale podmínky, které by měl nový nebo upravený systém splňovat. Podle ČKA má zajistit stabilní a předvídatelné podmínky pro dlouhodobé fungování České televize a Českého rozhlasu. Současně má zachovat, případně posílit prostor pro nezávislou redakční práci a plnění veřejné služby v celé její šíři.
Pro komoru je přitom otázka médií širší než samotné financování. Jde také o to, zda budou mít redakce dostatečný prostor věnovat se tématům, která se obtížně vejdou do logiky rychlého zpravodajství, ale dlouhodobě ovlivňují společnost. A právě architektura je podle ČKA jedním z nich. Podoba měst, veřejných prostor nebo krajiny vzniká na desítky let a rozhodnutí učiněná dnes ovlivňují každodenní život dalších generací.