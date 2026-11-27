Generální ředitel René Zavoral varoval v poslanecké sněmovně i v otevřeném dopisu vládě před oslabením nezávislosti médií veřejné služby. Český rozhlas odmítá vládní návrh, který by nahradil současný systém rozhlasových a televizních poplatků financováním ze státního rozpočtu. V dopise adresovaném členům vlády, poslancům a senátorům žádá stažení návrhu zákona z projednávání a otevření odborné debaty o budoucím modelu financování veřejnoprávních médií.
Český rozhlas podle svého generálního ředitele René Zavorala považuje navrhovanou změnu za zásadní zásah do jedné z klíčových pojistek nezávislosti médií veřejné služby. Současný poplatkový systém podle rozhlasu odděluje financování od každoročního rozhodování o státním rozpočtu a omezuje tak možnost politických zásahů do fungování veřejnoprávních médií. V dopise adresovaném vrcholným představitelům státu navrhuje Český rozhlas zavedení ústavní pojistky, která by vyžadovala souhlas obou komor Parlamentu při schvalování nebo změnách zákonů upravujících financování a postavení médií veřejné služby. Poslanecká sněmovna by tak nemohla případný nesouhlas Senátu přehlasovat.
Podle rozhlasu by se tím vytvořila obdobná ochrana, jakou dnes česká Ústava poskytuje například volebním zákonům. Instituce argumentuje, že jednostranné změny pravidel fungování veřejnoprávních médií mohou vést k jejich politizaci a oslabovat důvěru veřejnosti v jejich nezávislost.
Argumentuje evropskou praxí i legislativou
V dokumentu Český rozhlas připomíná také požadavky evropského aktu o svobodě médií (EMFA), podle něhož musí být financování médií veřejné služby založeno na transparentních, objektivních a předvídatelných pravidlech chránících jejich redakční a institucionální nezávislost.
Jako příklady zavedených pojistek uvádí Německo, kde financování veřejnoprávních médií chrání ústavní principy a doporučení nezávislé komise KEF, Francii, kde ochranu financování potvrdila Ústavní rada, nebo Velkou Británii s víceletým financováním BBC zakotveným v Královské chartě. Zmiňuje také švédský model osmiletého finančního rámce schváleného parlamentem.
Vedle samotného principu financování ze státního rozpočtu kritizuje Český rozhlas i konkrétní nastavení předloženého návrhu. Za problematické označuje například odvození výše příspěvku od příjmů roku 2024, tedy ještě před zvýšením rozhlasového poplatku, nedostatečnou ochranu prostředků proti inflaci nebo absenci dostatečných garancí kontinuity financování. Rozhlas zároveň upozorňuje na nevyjasněné otázky souladu nového modelu s evropskými pravidly veřejné podpory a varuje, že návrh může ohrozit jeho schopnost dlouhodobě plnit zákonné poslání.
Výzva k nové debatě
Generální ředitel René Zavoral v závěru dopisu vyzývá vládu ke stažení návrhu zákona a zahájení odborné diskuse o takovém modelu financování, který by podle rozhlasu zajistil dlouhodobě stabilní, předvídatelné a nezávislé fungování médií veřejné služby v souladu s evropským právem.
Rozhlas současně deklaruje připravenost debatovat o budoucím nastavení financování, nadále však nevidí racionální důvod pro opuštění stávajícího poplatkového systému.