U Aktuálně nepůjdeme cestou tvrdého paywallu

Jak ztrátové vydavatelství dostat do zisku? Podle generální ředitelky Economie je cestou důsledná sázka na novinařinu a hledání nových cest k publiku. Když Lenka Černá převzala řízení Economie, vydavatelství se podle ní potřebovalo především vrátit ke svému základnímu byznysu. Pro koho píšeme? Jsou naši čtenáři a uživatelé spokojení? Chtějí za náš obsah platit? A využíváme všechny cesty, jak jim náš obsah doručit? Hospodářské noviny přešly na princip digital first, vloni prošlo restartem Centrum.cz a zdvojnásobilo návštěvnost, další krok čeká Aktuálně.cz, kde Economia připravuje placený obsah. Jak na to půjde? I na to odpovídá generální ředitelka Economia Lenka Černá.
Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 29/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.