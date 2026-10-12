Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Shoptet kupuje Jarabot a rozšiřuje nabídku AI nástrojů pro e-shopy

Shoptet přebírá českou platformu Jarabot, která využívá umělou inteligenci k automatizaci zákaznické komunikace. Akvizicí Shoptet rozšíří svou nabídku služeb o nástroje pro zákaznickou podporu a asistenci při nákupu.

Jarabot propojuje komunikaci z různých kanálů v jednom prostředí. Zahrnuje e-mail, webový chat, telefonii, sociální sítě, WhatsApp i tržiště. Vedle automatizovaných odpovědí nabízí také AI nákupního asistenta a vyhledávání produktů. Systém může pracovat s informacemi o objednávkách a produktech, požadavky, které nedokáže vyřešit samostatně, pak předává operátorům. Nástroje tak mohou omezit manuální zpracování opakujících se dotazů a sjednotit komunikaci napříč kanály.

Zakladatelé Jarabotu: Martin Baroš, Jan Štěrba a Marek Duda

Mezi zákazníky Jarabotu patří například Heureka Group, 4camping, Knihy Dobrovský a Pneumatiky.cz. Jeho klientské portfolio zahrnuje také firmy mimo e-commerce, například fintechovou společnost Skip Pay, CRM systém Raynet a e-mailingový nástroj Smartemailing.

CEO Shoptetu Jan Hospodka uvedl, že obchodníci potřebují rychleji reagovat na dotazy, zvládat sezónní špičky a zvyšovat kvalitu nákupní zkušenosti. Shoptet chce Jarabot postupně začlenit do svého produktového ekosystému a zpřístupnit jeho nástroje také menším a středním e-shopům, pro které může být podobná automatizace finančně nebo technicky náročná. Mezi priority patří jednoduché nasazení a praktické využití v zákaznické péči, prodeji a provozní komunikaci.

„Jarabot vznikl, protože nástup AI předběhl možnosti starších nástrojů zákaznické péče. Bez hlubšího napojení na AI nedokázaly obsloužit požadavky klientů a nový standard si žádal moderní řešení. Jádro našich klientů tvoří e-commerce a spojení se Shoptetem nám umožní dostat tuto technologii k desítkám tisíc obchodníků a dál ji rozvíjet přímo tam, kde e-shopy každý den fungují,“ říká Marek Duda, spoluzakladatel a Chief Business Officer Jarabotu.

Shoptet uvádí, že jeho platformu využívá více než 45 tisíc internetových obchodů, které ročně zpracují 43 milionů objednávek v hodnotě 91 miliard korun. Akvizice Jarabotu navazuje na snahu společnosti rozšiřovat služby dostupné v rámci její platformy. Jarabot vznikl v roce 2025 a jeho zakladateli jsou Martin Baroš, Jan Štěrba a Marek Duda.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

AI Act
Média a trh
Nová éra kreativity. S přiznanou AI
Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu

MAM Exkluzivně v časopise

Lenka Černá - aktuálně.cz
Média a trh
U Aktuálně nepůjdeme cestou tvrdého paywallu
KDU-CSL_ANO
Média a trh
Boj o nejhorší volební song
Johana Kotišová
Komunita a lidé
Emoce k práci novinářů patří
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
Nápad roku 2026
Akce a soutěže
Nápad roku 2026: české startupy posouvají AI, diagnostiku nemocí i vesmírné technologie
Ageofcare
Akce a soutěže
Jak žít déle ve zdraví? Konference AGE OF CARE propojí medicínu, technologie a prevenci
AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
Nápad roku 2026
Akce a soutěže
Nápad roku 2026: české startupy posouvají AI, diagnostiku nemocí i vesmírné technologie
Ageofcare
Akce a soutěže
Jak žít déle ve zdraví? Konference AGE OF CARE propojí medicínu, technologie a prevenci
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ