Shoptet kupuje Jarabot a rozšiřuje nabídku AI nástrojů pro e-shopy

Shoptet přebírá českou platformu Jarabot, která využívá umělou inteligenci k automatizaci zákaznické komunikace. Akvizicí Shoptet rozšíří svou nabídku služeb o nástroje pro zákaznickou podporu a asistenci při nákupu.
Jarabot propojuje komunikaci z různých kanálů v jednom prostředí. Zahrnuje e-mail, webový chat, telefonii, sociální sítě, WhatsApp i tržiště. Vedle automatizovaných odpovědí nabízí také AI nákupního asistenta a vyhledávání produktů. Systém může pracovat s informacemi o objednávkách a produktech, požadavky, které nedokáže vyřešit samostatně, pak předává operátorům. Nástroje tak mohou omezit manuální zpracování opakujících se dotazů a sjednotit komunikaci napříč kanály.
Mezi zákazníky Jarabotu patří například Heureka Group, 4camping, Knihy Dobrovský a Pneumatiky.cz. Jeho klientské portfolio zahrnuje také firmy mimo e-commerce, například fintechovou společnost Skip Pay, CRM systém Raynet a e-mailingový nástroj Smartemailing.
CEO Shoptetu Jan Hospodka uvedl, že obchodníci potřebují rychleji reagovat na dotazy, zvládat sezónní špičky a zvyšovat kvalitu nákupní zkušenosti. Shoptet chce Jarabot postupně začlenit do svého produktového ekosystému a zpřístupnit jeho nástroje také menším a středním e-shopům, pro které může být podobná automatizace finančně nebo technicky náročná. Mezi priority patří jednoduché nasazení a praktické využití v zákaznické péči, prodeji a provozní komunikaci.
„Jarabot vznikl, protože nástup AI předběhl možnosti starších nástrojů zákaznické péče. Bez hlubšího napojení na AI nedokázaly obsloužit požadavky klientů a nový standard si žádal moderní řešení. Jádro našich klientů tvoří e-commerce a spojení se Shoptetem nám umožní dostat tuto technologii k desítkám tisíc obchodníků a dál ji rozvíjet přímo tam, kde e-shopy každý den fungují,“ říká Marek Duda, spoluzakladatel a Chief Business Officer Jarabotu.
Shoptet uvádí, že jeho platformu využívá více než 45 tisíc internetových obchodů, které ročně zpracují 43 milionů objednávek v hodnotě 91 miliard korun. Akvizice Jarabotu navazuje na snahu společnosti rozšiřovat služby dostupné v rámci její platformy. Jarabot vznikl v roce 2025 a jeho zakladateli jsou Martin Baroš, Jan Štěrba a Marek Duda.