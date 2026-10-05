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Mediaboard vstupuje na maďarský trh a rozšiřuje tak působení v CEE

Mediaboard rozšiřuje své působení do Maďarska. Po Polsku, Chorvatsku a Slovinsku jde o další trh, na kterém chce nabídnout svůj monitoring médií a související analytické nástroje.

Mediaboard vstupuje na maďarský trh s nabídkou monitoringu médií a sociálních sítí, analytiky, databáze médií a novinářů Mediaboard Connect, AI funkcí a nástrojů pro reporting. Součástí nabídky bude také metrika PRIMe pro měření efektivity komunikace. Společnost už před oficiálním vstupem monitoruje maďarská média pro přibližně 25 regionálních zákazníků.

Při vstupu na trh má Mediaboard také první lokální zákazníky. Patří mezi ně například Alza.hu, Kifli.hu, Lush nebo Szentkirályi. Společnost tak chce navázat na své dosavadní působení v regionu střední a východní Evropy.

Pobočku povede bývalá manažerka Meltwater

V čele Mediaboard Hungary bude stát Eszti Major-Horváth. Před příchodem do Mediaboardu působila více než pět let ve společnosti Meltwater ve Spojených státech, kde se věnovala rozvoji byznysu a vedení týmů na severoamerickém trhu. V nové pozici bude mít na starosti vybudování maďarské pobočky a rozvoj lokálního týmu.

Mediaboard v posledních letech rozšířil své působení z Česka a Slovenska také do Polska a Chorvatska a letos do Slovinska. Na zahraničních trzích podle společnosti obsluhuje tisíce klientů z řad globálních korporací, institucí veřejné správy i lokálních firem.

Od monitoringu k vyhodnocování komunikace

Vedle samotného monitoringu chce Mediaboard v Maďarsku nabídnout také nástroje pro vyhodnocování dopadu komunikace. Podle CEO Tomáše Bergera se potřeby firem v této oblasti posouvají od sledování počtu mediálních výstupů a jejich hypotetické reklamní hodnoty k vyhodnocování skutečného dopadu komunikace.

Právě propojení monitoringu, dat a analytiky má být jedním z hlavních směrů dalšího rozvoje společnosti. Mediaboard zároveň plánuje pokračovat v rozvoji umělé inteligence, pokročilé analytiky a social listeningu. Expanze do Maďarska má také rozšířit možnost využívat jednotnou platformu a metodiku pro komunikaci napříč více zeměmi CEE.

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