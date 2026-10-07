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Jeden rozhovor, desítky výstupů. Koťák Live ukazuje, jak může fungovat multiplatformní obsah

Koťák live

Jak vytěžit maximum z jednoho rozhovoru? Talkshow Koťák Live staví svůj obsah od začátku jako multiplatformní projekt. Z jednoho rozhovoru vzniká televizní verze, online video, podcast, kratší klipy, přibližně deset vertikálních videí na YouTube i pro sociální sítě. Pro značky to zároveň znamená možnost dostat reklamní spolupráci do více distribučních vrstev místo jediného výstupu.

„Koťák Live nevyrábíme tak, že vznikne jeden díl a tím práce končí. Jeden rozhovor je pro nás zdroj pro celou distribuční architekturu,“ říká producent pořadu Marek Leffler. Každá platforma podle něj dostává obsah upravený tak, aby na ní fungoval samostatně, nikoli pouze jako upoutávka na hlavní epizodu.

Televize, YouTube, podcast i sociální sítě

Celé díly Koťák Live se objevují v televizním vysílání na Óčku a následně v reprízách na Óčku Star. Kromě toho jsou distribuovány přes YouTube, Stream.cz, DVTV Extra, podcastové aplikace včetně Spotify, online televizní platformy a další digitální kanály. Vedle celých epizod pořad pracuje s krátkými videi na sociálních sítích a samostatnými klipovými profily. Z jednoho rozhovoru tak vzniká obsah, který může oslovovat publikum v různých délkách, formátech i prostředích.

Hlavní díly podle údajů pořadu sleduje souhrnně přibližně 150 až 200 tisíc lidí napříč platformami. U vybraných dílů pak krátké klipy přidávají další stovky tisíc až miliony zhlédnutí. Sociální sítě proto v tomto modelu nejsou pouze podpůrným kanálem k hlavnímu vysílání, ale samostatnou publikační vrstvou.

Právě multiplatformní distribuce mění také pohled na reklamní spolupráce. Pokud je značka nebo produkt přirozeně součástí pořadu, nemusí reklamní zapojení zůstat pouze v jedné epizodě. Může se propsat do televizní verze, online videa, podcastu s videem, krátkých klipů, sociálních sítí nebo dalších publikačních vln. Pro marketéry je na tom zajímavá především změna jednotky, se kterou pracují. Nejde už jen o to, kolik lidí vidělo jeden reklamní výstup. Jeden obsahový asset může vytvořit celou řadu kontaktů s publikem v různých prostředích a v různých časech.

Obsah vzniká už s myšlenkou na jeho další život

Koťák Live zároveň nestaví svůj distribuční model na převzatém virálním obsahu. Všechny vrstvy vycházejí z vlastních rozhovorů, segmentů, hostů a dalších formátů vytvořených přímo kolem pořadu. Značka se tak může spojit s konkrétním pořadem, moderátorem, hosty i jeho publikem.

Každá epizoda se tím mění v dlouhodobě využitelné mediální aktivum. Premiéra je pouze jednou částí jejího života. Další mohou následovat prostřednictvím klipů, podcastů, vertikálních videí, sociálních sítí nebo dalších distribučních vln. „Já si s hostem sednu do studia a mám pocit, že děláme jeden rozhovor. Pak zjistím, že z toho vznikne díl, podcast, klipy, reels, stories, předpremiéra a ještě něco, co mi produkce radši ani neříká,“ komentuje model s nadsázkou moderátor Jakub Koťák Kotek. Podle něj ale právě takový přístup odpovídá tomu, jak se dnes lidé s obsahem setkávají – každý někde jinde.

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