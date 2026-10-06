Spoluzakladatel Goodkinu Jan Hlavín posiluje HAZE

Kreativní agentura HAZE rozšiřuje svůj tým o Jana Hlavína, který nastupuje na pozici hlavního stratéga a creative leada. Zaměří se na rozvoj strategických konceptů a propojování technologií s kreativními řešeními.
Jan Hlavín přichází do HAZE po působení v agenturách Ogilvy Czech a DDB Prague a jako spoluzakladatel agentury Goodkin. Ve své dosavadní kariéře se věnoval budování značek, strategickému marketingu, vizuální komunikaci a vedení kreativních projektů, mimo jiné pro technologické firmy.
V HAZE bude mít na starosti především rozvoj strategických konceptů, propojování technologických řešení s kreativními nápady a přípravu konceptů pro nové klienty. Podle zakladatele a výkonného kreativního ředitele agentury Jakuba Hussara trvalo výběrové řízení několik měsíců a přihlásily se do něj vyšší desítky profesionálů z Česka i zahraničí. „HAZE mě baví svou dynamikou, technologickým přesahem a odvahou dělat věci jinak. Těším se na práci s týmem i na výzvy, které přinesou nová partnerství a inovativní kampaně,“ říká Jan Hlavín.
HAZE vedle rozšiřování týmu pokračuje také ve spolupráci s technologickými partnery. S karlínským vývojářským studiem Applifting dlouhodobě spolupracuje například na platformě Skoala zaměřené na výuku finanční gramotnosti. Mezi klienty agentury patří Nadace České spořitelny, LEGO, Dům zahraniční spolupráce, Conseq, Živina nebo Druhá ekonomická transformace.