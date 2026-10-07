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DATART svěřil influencer marketing agentuře TK media

DATART začal spolupracovat s digitální agenturou TK media na influencer marketingu. První aktivity se uskutečnily v srpnu, další budou následovat v průběhu letošního roku.

Spolupráce se týká komunikace značky DATART, jejích služeb i jednotlivých produktů. Mezi témata patří například služby RYCHLART, DOPRAVART a CHYTRART, konkrétní produkty nebo technologické novinky. Jednotlivé výstupy se budou lišit podle tématu a zapojených tvůrců. Postupně se zapojí například Pruyem, Anna Kloboučková, Andula, Marek Pavala, Maxim Habanec, Tereza Kovářová nebo KimLy. Výběr influencerů bude vycházet ze zaměření konkrétních aktivit a skupin, které mají oslovit.

TK media zajišťuje výběr tvůrců, přípravu scénářů a produkci obsahu. Součástí spolupráce je také příprava jednotlivých konceptů a jejich následné zpracování. Podle marketingové manažerky DATARTu Veroniky Stodůlkové byly při výběru agentury důležité její zkušenosti s influencer marketingem, specializace v této oblasti a práce s daty. DATART podle ní počítá s dlouhodobějším využitím influencer marketingu.

Zástupci TK media v souvislosti se spoluprací mluví o tom, že influencer marketing se u velkých značek posouvá od jednorázových aktivit k pravidelnější součásti marketingové komunikace. Podle Managing Directora agentury Tomáše Urbánka je tento trend patrný právě u velkých zadavatelů. Další aktivity budou pokračovat v průběhu letošního roku. Zaměří se na značku a její služby, produktovou nabídku i technologické novinky.

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