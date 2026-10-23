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Česká televize varuje před likvidačním dopadem změny financování. Chce o zákonu plnohodnotnou diskusi

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Česká televize se ostře vymezuje proti způsobu, jakým chce Poslanecká sněmovna projednat vládní návrh zákona měnící její financování. Podle generálního ředitele Hynka Chudárka a vrcholného managementu ČT může navrhovaná změna znamenat výrazný zásah do výroby i vysílání pořadů a vést k rozsáhlému propouštění. Vedení televize požaduje především plnohodnotnou diskusi a v případě změny systému také zákonné garance její finanční a institucionální nezávislosti.

Vedení České televize označuje způsob projednávání vládního návrhu za překotný. Podle něj je změna systému financování veřejnoprávního média natolik zásadní, že by jí měla předcházet obsáhlá odborná i politická diskuse. „Náhlé výrazné snížení příjmů České televize by naší institucí otřáslo,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Zároveň zopakoval, že za nejvhodnější způsob financování veřejnoprávních médií v Česku stále považuje současný systém poplatků.

Česká televize podle něj v souvislosti s debatou o financování zaznamenala také výrazný nárůst počtu plátců poplatku. Vedení televize to interpretuje jako podporu současného systému. Problémem navrhované změny má být především dopad na samotný provoz a veřejnou službu České televize. Podle jejího vedení by plánovaná suma ze státního rozpočtu znamenala drastický zásah do výroby a vysílání pořadů a zároveň rozsáhlé propouštění.

Změna financování může trvat roky

Česká televize poukazuje také na zkušenosti západoevropských zemí, které svůj systém financování veřejnoprávních médií v minulosti měnily. Podle jejího vyjádření tam celý proces trval dva až čtyři roky a předcházela mu obsáhlá diskuse o podobě financování veřejnoprávních médií.

Právě dostatek času na debatu považuje vedení ČT za důležitý i v českém případě. Pokud ke změně systému skutečně dojde, chce proto v legislativě prosadit takové mechanismy, které zajistí stabilní a předvídatelné financování a zároveň ochrání nezávislost veřejnoprávního média. „Finanční nezávislost na státu je dobrou oporou pro nezávislost celé instituce,“ říká Chudárek. Pokud podle něj v Parlamentu tento pohled nezíská většinovou podporu, je vedení České televize připraveno přicházet s vlastními návrhy a úpravami zákona.

Cílem má být systém, který nebude závislý na aktuálních politických změnách a tlacích. Česká televize chce podle svého vedení zároveň jasně definovat hranice, pod které nelze při změně financování jít, pokud má nadále poskytovat plnohodnotnou veřejnou službu. Vedení České televize proto avizuje, že za zachování těchto principů bude bojovat všemi zákonnými prostředky. Pokud se způsob financování skutečně změní, požaduje, aby součástí nové legislativy byly dostatečné pojistky její nezávislosti a dlouhodobě stabilního financování.

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