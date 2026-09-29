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Zásilky-rychle po roce: přes 100 tisíc zásilek a více než 500 e-shopů

Menší internetové obchody hledají způsoby, jak zjednodušit administrativu spojenou s expedicí objednávek. Jedním z příkladů je služba Zásilky-rychle, kterou před rokem spustily společnosti Zaslat by Alsendo a Eshop-rychle. Podle interních dat provozovatelů za první rok službu využilo více než 500 e-shopů, přes které prošlo přes 100 tisíc zásilek.

Zajímavější než samotný počet zásilek je vývoj jejich průměrného objemu. Podle stejných dat vzrostl průměrný počet zásilek na jeden zapojený e-shop z 6,4 na 31,7 měsíčně, tedy o 395 %. Čísla zahrnují především menší a středně velké obchodníky, pro které může být samostatné vyjednávání s několika dopravci administrativně náročné.

„Službu jsme spouštěli poměrně tiše, abychom ji v reálném provozu vyladili. Dnes vidíme, že má obrovský potenciál – zájem stabilně roste a hodnocení od obchodníků jsou velmi pozitivní,“ říká Aleš Kučera, General Manager Zaslat.cz. Služba propojuje e-shop s více přepravci a soustřeďuje část procesů spojených s expedicí, fakturací a zákaznickou podporou do jednoho systému.

Také údaje o využití jednotlivých dopravců vycházejí z interní statistiky služby. Za první rok připadlo 38 % přeprav na Zásilkovnu, 30 % na PPL a 26 % na Balíkovnu. Výdejní místa a boxy podle provozovatelů preferovalo 82,5 % uživatelů. Většina balíků byla také relativně lehká: 84 % z nich vážilo méně než dva kilogramy. Dobírka tvořila necelých 29 % zásilek.

Do budoucna chtějí provozovatelé službu rozšířit také o správu vratek a reklamací přímo v administraci e-shopu. První rok tak ukázal především rostoucí využívání tohoto typu logistického řešení mezi menšími internetovými obchody.

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