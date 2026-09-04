Veronika Němcová míří z Coca-Coly do vedení komunikace skupiny Direct

Skupina Direct mění vedení oblasti komunikace a vnějších vztahů. Na nově vytvořenou pozici Group Head of Corporate Affairs and Communications nastupuje Veronika Němcová, která bude mít na starosti strategickou komunikaci skupiny, vztahy s klíčovými partnery a koordinaci externí i interní komunikace.
Němcová přichází ze společnosti The Coca-Cola Company, kde šest let vedla public affairs, komunikaci a udržitelnost pro Česko a Slovensko. Předtím působila jako ředitelka komunikace a CSR v ING Bank Česká republika. Zkušenosti má také z médií, marketingu a neziskového sektoru.
„Správně uchopená komunikace a řízení vnějších vztahů může pomoci skupině naplňovat její cíle a posilovat reputaci u zákazníků a partnerů,“ uvedla Němcová ke svému nástupu. Její příchod souvisí s dalším rozšiřováním skupiny Direct, která už podle svého vedení nepůsobí pouze jako pojišťovna. Nová role má proto sjednotit strategickou komunikaci jednotlivých společností a podpořit budování reputace skupiny v další fázi jejího rozvoje.