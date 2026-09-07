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TV MAX slaví 20 let

Programový čtrnáctideník TV MAX letos připomíná 20 let od svého vstupu na český tiskový trh. Za tu dobu se jeho obsah vedle klasického televizního programu rozšířil také o informace ze světa streamovacích platforem.

Časopis vychází jednou za dva týdny a přináší program více než padesáti televizních stanic, doplněný o denní tipy. Součástí jednotlivých vydání jsou také rozhovory, profily zahraničních osobností a témata spojená s filmem a televizní tvorbou.

Reakce na změnu televizního trhu

Jednou z výraznějších změn v obsahu bylo zavedení samostatné sekce Streaming. Ta reagovala na rostoucí význam online videoték a přinesla do tradičního televizního programu také doporučení a novinky ze streamovacích služeb. „Během dvou dekád jsme dokázali flexibilně reagovat nejen na změny na trhu časopisů, ale také na rozmach online videoték,“ říká šéfredaktorka Daniela Prokopová. Podle údajů vydavatele je TV MAX dlouhodobě nejprodávanějším televizním čtrnáctideníkem v Česku.

Dvacáté výročí časopisu redakce připomene sérií pěti speciálních vydání. Ta mají nabídnout bonusový obsah a soutěže. TV MAX je součástí vydavatelského portfolia společnosti MAFRA a zaměřuje se na televizní, filmové a seriálové publikum.

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